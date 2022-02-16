Ржавеющий символ победы: чиновников пристыдили после первой медали Украины в Пекине

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Абраменко в этот раз ограничился серебряной наградой, но от этого его достижение не менее значимое, ведь, скорее всего, его медаль снова останется единственной для Украины.
Читайте также: Озолотится: сколько получит Абраменко за медаль Олимпиады-2022
Четыре года назад, когда Абраменко взял золото, СМИ облетела фотография трамплина для фристайлистов в Николаеве, где начинал тренироваться будущий чемпион ОИ.
Далее по теме
Чиновники тут же пообещали возродить трамплин и сделать так, чтоб наши чемпионы тренировались в родной стране, а не за границей. Прошло четыре года…
"Тем временем ни в Николаеве, ни в другом городе Украины так и не построили современный спортивный комплекс, чтоб наши олимпийцы тренировались на родине, а не в Беларуси и Швейцарии.
Стоит ржавеющий символ победы вопреки, а не благодаря.
А политики и чиновники продолжают поздравлять Абраменко, разбавляя позитивом информационную повестку.
А через 2 дня будет новая история, и о медали можно будет забыть, как и о развитии фристайла и других видов спорта", – написал журналист Олег Деренюга в Facebook.
Другие новости об Александре Абраменко:
- Не считает Россию агрессором и женат на россиянке – все скандалы и "зашквары" Александра Абраменко
- Ой, шестая... Абраменко ответил, выступит ли на Олимпиаде-2026
- Серебряный прыжок Абраменко на Олимпиаде (видео)
- Проклятие знаменосцев окончательно снято! Как Александр Абраменко стал самым титулованным олимпийцем вопреки приметам
- "Эту медаль ждали все украинцы". Абраменко поделился эмоциями от завоеванной медали