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СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Не считает Россию агрессором и женат на россиянке – все скандалы и "зашквары" Александра Абраменко

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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16 февраля, 18:31
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Противник вакцинации, дружит с Буровым из ОКР – наш единственный на данный момент медалист Олимпиады-2022 регулярно попадает в скользкие ситуации
Фото: Reuters, Instagram
Фото: Reuters, Instagram

33-летний украинский фристайлист Александр Абраменко – на данный момент главная украинская звезда Олимпиады-2022. В Пекине наш лыжный акробат завоевал серебряную медаль, тем самым подтвердив высокий статус и класс – на Играх-2018 он выигрывал золото.

А еще Саша сходу угодил в скандал – его заметили обнимающимся с соперником-россиянином.

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Надо сказать, что это уже не первый случай, когда репутация украинского олимпийца оказалась подмочена. Спорт Сегодня вспоминает главные "зашквары" Абраменко.

Обнимашки с россиянином Буровым

Скандальный шлейф тянется за Абраменко аккурат с победы на Олимпиаде-2018. После того, как Саша взял историческое для Украины золото, по соцсетям разлетелись снимки, на которых он тепло обнимаетcя с представителем Олимпийского комитета России Ильей Буровым, который в Пекине выиграл бронзу. При этом – укутавшись в украинский флаг.

Олимпиада-2018: Абраменко обнимает россиянина Бурова, укутавшись в украинский флаг. Фото: Getty Images
Олимпиада-2018: Абраменко обнимает россиянина Бурова, укутавшись в украинский флаг. Фото: Getty Images

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После возвращения домой Саше пришлось объясниться:

Мы, спортсмены, между собой никогда не говорим о политике, только о спорте. Своих коллег из разных стран, в том числе и из России, я знаю много лет, мы дружим, никогда друг друга не обижаем. Илью я обернул нашим флагом в порыве сильных душевных эмоций, поздравил его с бронзовой наградой. Никаких политических моментов здесь искать не следует, – заявил Абраменко.

Но забыли эту историю нескоро, учитывая, что масла в огонь волей-неволей подливал сам Буров, который заявил, что будь у него флаг России (представителям ОКР запрещено использовать госсимволику РФ на Играх) – укутались бы им тоже:

Был бы наш триколор – обнялись бы, обернувшись в российский и украинский флаги. Думаю, что ещё бы больше ереси развели по этому поводу. А так, без флага, но с украинскими объятиями, тоже приятно. Дружба есть дружба, – сказал Илья.

Женат на российской спортсменке

Заметный "российский след" есть и в личной жизни Александра Абраменко. После Игр-2018 он женился на своей давней подруге Александре Орловой – российской фристайлистке. Пара познакомилась на Олимпиаде-2014 в Сочи. Свадьбу сыграли в Киеве, где и проживают постоянно.

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На вопрос, собирается ли его жена менять гражданство, украинский олимпийский чемпион ответил коротко: "ПМЖ".

В 2020-м у пары родился сын. Абраменко утверждает, что напряженные отношения между Украиной и РФ никак не отражаются на его личных отношениях с супругой:

Мы можем пообсуждать, но не в плане выяснения отношений. Ей (жене – Прим. авт.) здесь комфортно, нормально.

Не заметил войну, хотя выступает за ВСУ

В этом же интервью Tribuna.com, которое вышло за несколько месяцев до Олимпиады-2022, Саша наговорил немало "зашкварного". В частности – на тему Донбасса и Крыма. Он отказался признать Россию агрессором, поскольку это "неоднозначно".

Нет, неоднозначно. Я не могу уточнять. То, что я вижу и мне рассказывают, – а правда ли это? Точнее не так. Мне кажется, что это все спланировано. И не только с нашей или с их стороны. Есть еще третья, четвертая сторона, которые в этом заинтересованы, – заявил Абраменко.

Абраменко пришлось оправдываться за свое скандальное интервью. Фото: Reuters.
Абраменко пришлось оправдываться за свое скандальное интервью. Фото: Reuters.

Абраменко также отказался от формулировки "война" в отношении ситуации на востоке Украины, поскольку он не понимает, что происходит.

И никто победить не может? Не понимаю. Я не политик, военный или дипломат, но что это за войны, которые не прекращаются. Согласен, что были и более длительные войны. Но для меня в принципе непонятно, как можно воевать. Как можно не договориться о чем-то? Тем более с соседями.

Позже за это интервью Абраменко пришлось оправдываться в сюжете Военного телевидения Украины, ведь он является спортсменом-"армейцем", который представляет ВСУ:

Я, конечно, понимаю, что идет агрессия со стороны России против наших территорий, которые защищают наши воины. Там высветили так, будто не понимаю, что происходит.

Противник вакцинации

Непопулярное мнение у Абраменко насчет еще одной деликатной темы – вакцинации. Фристайлист заявил, что не прививался бы от COVID-19, будь на то его воля и на Олимпиаду пускали бы непривитых.

Заставляют, да. Не хотелось бы, но приходится. Говорят, что без вакцины не пустят. Хотя это очень сильное ущемление прав человека. Я лучше рискну переболеть, чем пойду на риск [вакцинации] полностью здоровым. Это просто страшнее, как мне кажется, – сказал Саша.

Фристайлист считает, что лучше переболеть, чем вакцинироваться. Фото: Reuters
Фристайлист считает, что лучше переболеть, чем вакцинироваться. Фото: Reuters

Поддержка Магучих и новое фото с Буровым

В очередной раз в скандал Саша угодил уже после серебра на Олимпиаде-2022. "Виновник" – все тот же Буров, с которым Абраменко обнимался на Играх-2018. В этот раз украинец и россиянин обменялись рукопожатиями, после чего Буров со спины заключил украинца в объятия.

Отметим, что тем самым Абраменко нарушил рекомендации Минспорта, которое попросило наших атлетов воздержаться от публичного общения с представителями ОКР.

Буров и Абраменко – обнимашки 2.0. Фото: Getty Images
Буров и Абраменко – обнимашки 2.0. Фото: Getty Images

Впрочем, Саша еще раньше заявил, что не считает такое поведение крамольным, и публично поддерживал украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после Олимпиады-2020, где наша прыгунья в высоту обнималась с россиянкой Марией Ласицкене.

Мы люди с одной планеты. Я не знаю, что нам делить. Я не понимаю, как можно до такого доводить. Понятно, что у людей разные мнения. Просто я за мир во всем мире.

По себе могу сказать – когда ты там выигрываешь золото, то находишься в такой эйфории, что проявляются твои настоящие чувства. Ты показываешь, какой ты есть на самом деле. Когда ты поздравляешь и обнимаешь своих товарищей – это нормально. И мне без разницы, какой он национальности. Он человек.

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