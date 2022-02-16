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СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Проклятие знаменосцев окончательно снято! Как Александр Абраменко стал самым титулованным олимпийцем вопреки приметам

Руслан Меженский Руслан Меженский Креативный продюсер Сегодня
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16 февраля, 16:51
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Есть первая медаль Украины на Олимпиаде-2022 в Пекине!
Абраменко - серебряный призер Пекина-2022
Абраменко - серебряный призер Пекина-2022 / Фото: REUTERS

Сегодня в суперфинале соревнований фристайлистов по лыжной акробатике 33-летний украинец занял 2-е место, уступив только представителю Китая, и обойдя представителя ОКР.

Серебро Александра Абраменко досталось украинцу не без доли везения. В 6-ку суперфиналистов он попал с 5-го места, значительно уступая фаворитам, у которых и прыжки были сложнее, и исполняли они их чисто.

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В самом суперфинале, где спортсменам дается только одна попытка, Абраменко исполнил свой прыжок не очень чисто, едва не упав при приземлении, что не осталось без внимания судей, поставивших украинцу довольно невысокую оценку.

Сразу после этого китайский спортсмен (будущий чемпион) исполнил свой прыжок идеально, обойдя Абраменко. И впереди оставались еще выступления трех лучших акробатов предыдущего раунда. Фантастика, но все трое свои прыжки выполнили с помарками – и Абраменко остался на 2-м месте, что принесло Украине долгожданную медаль Пекина-2022. Да еще и серебряную!

/ Фото: REUTERS

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Нежданная медаль

Любопытно, что сам Абраменко, по его собственным признаниям, в Пекине рассчитывал на медаль в совсем другом виде состязаний. Александр небезосновательно считал, что у Украины хорошие шансы на победу в командных состязаниях фристайлистов. И был прав, так как взявшие бронзу Пекина-2022 канадцы получил за свои прыжки меньше баллов, чем украинцы на этапах Кубка мира.

Но случилось ЧП: сборную Украины скосил COVID-19. Партнеры Абраменко (сам он избежал заражения)отправились на карантин и нужных здоровых трех человек для заявки на соревнования просто не набралось!

Таким образом, команда Украины просто не вышла на старт.

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Злая ирония судьбы в том, что Александр Абраменко ранее не скрывал, что является противником вакцинации и не раз критиковал антиковидные ограничения.

Самый титулованный

Теперь Александр Абраменко с золотом Пхенчхана-2018 и серебром Пекина-2022 – самый титулованный медалист зимних Олимпиад за всю историю Независимой Украины.

Точнее, один из двух самых титулованных. Также золото и серебро есть в коллекции биатлонистки Виты Семеренко. Она стала чемпионкой Сочи-2014 с партнершами по команде в эстафетной гонке, а также выиграла бронзу в спринтерской гонке там же. А спустя 2 года бронза превратилась в серебро после того, как в употреблении допинга была уличена занявшая в 2014 году 2-е место в спринте россиянка Ольга Вилухина.

Соответственно, серебряная награда перешла к Вите Семеренко.

А вот в чем достижение Абраменко уникально: он единственный в истории украинский спортсмен, который выигрывал медали на двух зимних Олимпиадах.

Последняя Олимпиада. Или?..

Абраменко – не только самый титулованный спортсмен, но и самый опытный: Олимпиада-2022 стала для него 5-й за карьеру. Правда, еще год назад Александр заявлял, что эти зимние игры станут для него последними в карьере. Но при этом добавил многозначительное, "впрочем, там посмотрим".

Сейчас спортсмену 33 года, возраст совсем не критичный. А аппетит приходит во время еды: в конце концов бронзовой олимпийской награды у Саши в коллекции пока нет. Как знать, может, Абраменко сможет собрать полный комплект медалей через 4 года, на играх-2026 в итальянской Кортина д’Ампеццо?

№13 для Саши оказался счастливым.
№13 для Саши оказался счастливым. / Фото: REUTERS

Примета больше не работает

А еще Александр Абраменко окончательно разрушил мистическую примету о "проклятии знаменосцев".

В среде спортсменов есть примета, что исполнять почетную обязанность знаменосца страны на церемонии открытия Олимпиады – к неудаче. Хотите верьте, хотите нет, но с 1994 года по 2021-й на летних и зимних играх, 13 раз подряд, знаменосцы украинской команды неизменно оставались без медалей на этих Олимпиадах. Хотя сине-желтый флаг в разные годы несли такие звезды , как Сергей Бубка, Яна Клочкова, Николай Мильчев, Виктор Петренко, Елена Пидгрушная – все – олимпийские чемпионы!

Но сначала полгода назад наша мультимедалистка в пулевой стрельбе Елена Костевич, которая несла флаг на церемонии открытия Олимпиады в Токио, выиграла бронзу, сняв проклятие для летних игр. А теперь Александр Абраменко (он нес флаг Украины в этот раз вместе с фигуристкой Александрой Назаровой) "добил" эту примету и для зимних Олимпиад.

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