От порога до Пекина: украинец показал свою дорогу на Олимпиаду (видео)

Впервые с 2006 года Украина будет представлена в мужском шорт-треке на Олимпийских играх. Лицензию на дистанции 500 метров завоевал Олег Гандей.
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Для "Сегодня" Гандей записал на видео свой путь в далекий Китай – от киевской квартиры до номера в олимпийской деревне.
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СМОТРИТЕ, КАК ОЛЕГ ГАНДЕЙ ЕХАЛ НА ОЛИМПИАДУ:
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