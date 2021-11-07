Вот это дебют! Кикибоксер поразил невероятным приемом в UFC

Дебютным для Перейры стал турнир UFC 268. Во втором раунде Алекс поймал соперника красивым ударом коленом в прыжке.
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Затем Перейра бросился добивать соперника, но это было уже лишнее – Михайлидис даже не пытался подняться на ноги.
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За этот яркий нокаут Перейра удостоился бонуса от UFC в 50 000 долларов.
Перейра перешел в смешанные единоборства в 2015 году, но с тех пор провел всего пять поединков в MMA – один проиграл и четыре выиграл. До этого Алекс использовал свой коронный удар в кикбоксинге.
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