Вот это дебют! Кикибоксер поразил невероятным приемом в UFC

Бывший чемпион промоушена по кикбоксингу Glory Алекс Перейра ярко дебютировал в UFC, победив Андреаса Михайлидиса своим коронным приемом

Красивый прием Алекса Перейры / Фото: Getty Images

Дебютным для Перейры стал турнир UFC 268. Во втором раунде Алекс поймал соперника красивым ударом коленом в прыжке.

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Затем Перейра бросился добивать соперника, но это было уже лишнее – Михайлидис даже не пытался подняться на ноги.

За этот яркий нокаут Перейра удостоился бонуса от UFC в 50 000 долларов.

Перейра перешел в смешанные единоборства в 2015 году, но с тех пор провел всего пять поединков в MMA – один проиграл и четыре выиграл. До этого Алекс использовал свой коронный удар в кикбоксинге.

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