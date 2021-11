Убойный хук Питбуля оставил не при делах действующего чемпиона Bellator

В Дублине прошел турнир Bellator 270, в главном поединке которого встречались местный боец Питер Куилли и бразилец Патрики Фрейре, по прозвищу Питбуль.

Соперники уже встречались в мае этого года, но тогда победу техническим нокаутом одержал ирландец. Питбуль получил такие повреждения, которые, не позволяли ему продолжить тот поединок. И вот случился реванш.

Первый раунд бойцы провели осторожно, причем ирландец выбрал оборонительную тактику.

