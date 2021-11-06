Забійний хук Пітбуля залишив не при справах чинного чемпіона Bellator

Бразилець Патрікі Фрейре, незважаючи на отриману травму, зумів завоювати чемпіонський титул Bellator у легкій вазі

Патрікі Фрейре - новий чемпіон Bellator у легкій вазі / Фото: Twitter

У Дубліні пройшов турнір Bellator 270, у головному поєдинку якого зустрічалися місцевий боєць Пітер Куїллі та бразилець Патрікі Фрейре, на прізвисько Пітбуль.

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Суперники вже зустрічалися у травні цього року, але тоді перемогу технічним нокаутом здобув ірландець. Пітбуль отримав такі пошкодження, які не дозволяли йому продовжити той поєдинок. І ось трапився реванш.

Перший раунд бійці провели обережно, причому ірландець вибрав оборонну тактику.

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На початку другої 5-хвилинки Пітер намагався контратакувати і влучив Пітбулю в око. Фрейре потрібен був час для того, щоб оговтатися від забороненого удару. І щойно рефері дозволив бійцям продовжити поєдинок, розлючений бразилець кинувся на суперника.

У ключовому епізоді Патрікі спіймав Куїллі правим хуком. Отримавши потужний зустрічний удар, ірландець не зумів встояти на ногах. Потім Патрікі провів серію ударів, не дозволяючи супернику прийти до тями. Чинний чемпіон намагався врятуватися біля клітки, але бразилець не давав йому навіть підвести голову.

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Рефері не став продовжувати побиття і зупинив поєдинок на 65 секунді другого раунду.

35-річний бразилець Патрікі Фрейре має у своєму активі 24 перемоги та 10 поразок. Бразилець тричі до цього бився у титульному протистоянні, але лише з четвертої спроби досяг чемпіонського поясу.

32-річний ірландський боєць Пітер Куїллі має професійний рекорд із 12 перемог та шести поразок.

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