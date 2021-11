Забійний хук Пітбуля залишив не при справах чинного чемпіона Bellator

У Дубліні пройшов турнір Bellator 270, у головному поєдинку якого зустрічалися місцевий боєць Пітер Куїллі та бразилець Патрікі Фрейре, на прізвисько Пітбуль.

Читайте також: Вирубують як молотом: яскраві нокаути прикрасили турнір з кікбоксингу

Суперники вже зустрічалися у травні цього року, але тоді перемогу технічним нокаутом здобув ірландець. Пітбуль отримав такі пошкодження, які не дозволяли йому продовжити той поєдинок. І ось трапився реванш.

Перший раунд бійці провели обережно, причому ірландець вибрав оборонну тактику.

. @PeterQueally slipping the shots of @PatrickyPitbull ! Але both men є firing away.



We are LIVE on @SHOSports with #Bellator270 https://t.co/TbKTQ7lKsu pic.twitter.com/EOLfrMTyGV