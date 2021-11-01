Вирубають, як молотом: яскраві нокаути прикрасили турнір з кікбоксингу

Яскраві нокаути на турнірі з кікбоксингу
В одному з поєдинків Томоя Екояма знищив свого суперника наприкінці другого раунду після серії потужних хуків. Його опонент звалився на канвас непритомний і навіть не ворушився.
В іншому поєдинку Нагасака Ліра вже у першому раунді нокаутував Міцуї Хірокі. Хіроки пішов в атаку, але не зміг потрясти свого опонента. Натомість Ліра вдало влучив лівою і вклав супротивника спати.
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