Вирубають, як молотом: яскраві нокаути прикрасили турнір з кікбоксингу

У Токіо пройшов турнір з кікбоксингу Krush 130 японського промоушену K-1 JAPAN GROUP, який подарував любителям єдиноборств кілька красивих нокаутів

Яскраві нокаути на турнірі з кікбоксингу

В одному з поєдинків Томоя Екояма знищив свого суперника наприкінці другого раунду після серії потужних хуків. Його опонент звалився на канвас непритомний і навіть не ворушився.

В іншому поєдинку Нагасака Ліра вже у першому раунді нокаутував Міцуї Хірокі. Хіроки пішов в атаку, але не зміг потрясти свого опонента. Натомість Ліра вдало влучив лівою і вклав супротивника спати.

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