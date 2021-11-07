120-килограмовый пухляш из MMA рубанул с вертухи: чумовое видео

Поединок двух супертяжеловесов на турнире UFC 268 порадовал красивых приемом и ярким добиванием. Крисс Барнетт победил Джана Вилланте

Удар с разворота в исполнении Барнетта / Фото: Getty Images

В середине второго раунда Барнетт шокировал всех резким ударом с разворота прямо в голову оппоненту. Для понимания, вес бойца составляет 120 кг при росте в 175 см!

Вилланте упал на канвас, а затем даже не успел подняться – Барнетт налетел на него и обрушил такую серию ударов, что пришлось вмешаться рефери.

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Для 35-летнео Барнетта это был только второй бой в UFC. Дебютный поединок он проиграл. Всего же на его счету в MMA 22 победы и 7 поражений. 36-летний Вилланте потерпел 14-е поражение при 17 победах в смешанных единоборствах.

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