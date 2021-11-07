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Носком в челюсть: яркий нокаут в поединке UFC 268

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
7 ноября, 09:29
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Боец смешанных единоборств Марлон Вера одержал эффектную победу на турнире UFC 268. Он нокаутировал Фрэнки Эдгара в третьем раунде
Яркий нокаут в поединке Вера - Эдгар
Яркий нокаут в поединке Вера - Эдгар / Фото: Getty Images

Вера зажал соперника возле сетки, а затем резким ударом ногой врезал ему прямо в челюсть. Эдгар рухнул на канвас и получил вдогонку еще несколько ударов, пока не вмешался рефери.

28-летний Марлон Вера одержал 18-ю победу в MMA при семи поражениях. А для 40-летнего Фрэнки Эдгара это поражение стало 10-м в карьере и четвертым в последних пяти поединках. Также на его счету 24 победы.

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Напомним, в главном поединке UFC 268 Камару Усман победил Колби Ковингтона и защитил титул чемпиона в полусреднем весе.

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