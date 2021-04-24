Українська
$ 28,06
33,81
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

В стиле ниндзя: боец за 20 секунд задушил своего соперника

24 апреля, 23:05

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

На турнире по смешанным единоборствам Legacy Fighting Alliance Канаан Кавайи в первом раунде победил Джейка Чилдерса, применив прием ниндзя

Американский боец смешанных единоборств Канаан Кавайи одержал яркую победу на турнире Legacy Fighting Alliance (LFA).

Реклама

Кавайи вынудил сдаться соотечественника Джейка Чилдерса, применив "удушение ниндзя". Канаан одержал победу за 20 секунд уже в первом раунде.

Кавайи одержал шестую победу в карьере при единственном поражении. Боец успешно дебютировал в рамках LFA. До этого Кавайи участвовал в ивентах Bellator, Destiny MMA, Smash Global.

Смотрите другие нокауты:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

UFC смешанные единоборства

Источник: lenta.ru

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Из украинского бойца сделали кровавое месиво в Минске
Из украинского бойца сделали кровавое месиво в МинскеMMA
Задушил анакондой: такого нокаута вы еще не видели
Задушил анакондой: такого нокаута вы еще не виделиMMA
Три секунды! Вау! Подвальный нокаут Макгрегора с женскими визгами (видео)
Три секунды! Вау! Подвальный нокаут Макгрегора с женскими визгами (видео)MMA
Чумовой нокаут от россиянина: вырубил соперника ударом колена
Чумовой нокаут от россиянина: вырубил соперника ударом коленаMMA
Украинка проиграла нокаутом титульный бой в MMA, к которому готовилась всего неделю
Украинка проиграла нокаутом титульный бой в MMA, к которому готовилась всего неделюMMA
Ребенку с ютуба грозят убийством. Лучший боец в истории ответил на вызов блогера
Ребенку с ютуба грозят убийством. Лучший боец в истории ответил на вызов блогераMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять