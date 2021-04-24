В стиле ниндзя: боец за 20 секунд задушил своего соперника

Американский боец смешанных единоборств Канаан Кавайи одержал яркую победу на турнире Legacy Fighting Alliance (LFA).
Кавайи вынудил сдаться соотечественника Джейка Чилдерса, применив "удушение ниндзя". Канаан одержал победу за 20 секунд уже в первом раунде.
Canaan with the debut submission!!!!#LFA105pic.twitter.com/P6hiVRsneQ— UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) April 24, 2021
Кавайи одержал шестую победу в карьере при единственном поражении. Боец успешно дебютировал в рамках LFA. До этого Кавайи участвовал в ивентах Bellator, Destiny MMA, Smash Global.
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