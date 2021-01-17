"У него – феноменальные панчи": Макгрегор в восторге от ударов своего 3-летнего сына

32-летний ирландец Конор Макгрегор дал понять, что у него растет достойная смена для поединков в октагоне – в лице сына, 3-летнего Конора-младшего.

"У него определенно уже есть навыки бойца и они будут, когда он вырастет. У него феноменальная сила в панчах, феноменальные кики, потрясающая ловкость и гибкость ног", – рассказал Конор Макгрегор, который уже 23 января возобновит карьеру боем против Дастина Порье в Абу-Даби

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"У моего тренера по борьбе Сергея Пикульского есть маленький сын Альберт, великолепный борец, и мой сын очень любит бороться с ним. У Конора естественный интерес к боевым видам, мне даже не приходится его заставлять. Он уже обученный, обладающий навыками мальчик. Если он захочет стать бойцом, я одобрю и полностью поддержу его выбор", – добавил Макгрегор в интервью ESPN

Конор Макгрегор с сыном / Фото: Instagram

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Отметим, что у Конора Макгрегора двое детей – помимо 3-летнего Конора-младшего, есть еще 2-летняя дочка Кроя. Сейчас жена ирландца Ди Девлин беременна, и через месяц у них с Конором должен появиться на свет третий ребенок.

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