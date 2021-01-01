Українська
$ 28,27
34,74
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

"Дух, що тіло рве до бою": итоги года в цитатах украинских классиков

1 января, 10:40

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Как отреагировали бы Шевченко, Стус или Франко на происходящее в мире

2020 год – это уже история. Мы решили посмотреть на важные моменты этой истории, спортивной ее части, сквозь цитаты украинских классиков.

Реклама

Пандемия коронавируса сдвинула на год футбольный чемпионат Европы и Олимпийские игры в Токио.

Конор Магрегор одержал первую за три года победу, уложив за 40 секунд Дональда Серроне. Завершил карьеру, а потом снова вернулся.

Реклама

Легенда баскетбола Коби Брайант в возрасте 41 года погиб при крушении частного вертолета. В катастрофе погибли еще 8 человек, в том числе его 13-летняя дочь Джанна.

Швед Арман Дюплантис побил рекорд Сергея Бубки, который держался с 31 июля 1994 года. Арман прыгнул на открытом воздухе 6,15 м. Чуть ранее он установил рекорд в зале – 6,18 м.


Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, первый в истории биатлона, кому удалось выиграть Кубок мира 7 раз, Мартен Фуркад завершил карьеру.

Реклама

Мирча Луческу, который сделал "Шахтер" топ-клубом Европы, возглавил принципиального соперника "горняков" – киевское "Динамо". Фаны ДК не приняли Мистера.

"Бавария" в шестой раз в истории выиграла Лигу чемпионов.

Игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко женился на журналистке каналов "Футбол" Владе Седан.

Реклама

Василий Ломаченко не смог стать абсолютным чемпионом мира, проиграв по очкам Теофимо Лопесу.

Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гейджи и защитил титул UFC. Одержав 29 победу в 29 боях Хабиб завершил карьеру.

Александр Усик победил по очкам Дерека Чисору и стал претендентом на пояс WBO.

Трехдневный национальный траур. Так Аргентина прощалась с Диего Марадоной, который умер в 60 лет.

Сборной Украины из-за "ковида" засчитали техническое поражение от Швейцарии в Лиге наций. Мы подали апелляцию в суд.

Льюис Хэмилтон выиграл чемпионат Формулы-1 в седьмой раз. Столько же титулов лишь у Михаэля Шумахера.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Василий Ломаченко Бавария Мирча Луческу Льюис Хэмилтон Александр Усик Диего Марадона Мартен Фуркад Конор Макгрегор Александр Зинченко Арман Дюплантис
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Чемпионки и красавицы: кто лучшая спортсменка Украины 2020 года? Опрос
Чемпионки и красавицы: кто лучшая спортсменка Украины 2020 года? ОпросДругие
Умер легендарный украинский олимпийский чемпион
Умер легендарный украинский олимпийский чемпионДругие
До нее так купальники не носил никто. Чемпионка по кунг-фу сделала пляжную революцию
До нее так купальники не носил никто. Чемпионка по кунг-фу сделала пляжную революциюДругие
Parimatch поддержит первый Кубок Украины по киберспорту
Parimatch поддержит первый Кубок Украины по киберспортуДругие
Страдала булимией и резалась ножом: секс-символ, который потеряла гимнастика
Страдала булимией и резалась ножом: секс-символ, который потеряла гимнастикаДругие
Бюст сдулся за секунду, но остался
Бюст сдулся за секунду, но остался "вау": пикантное видео от волейболисткиДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять