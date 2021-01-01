"Дух, що тіло рве до бою": итоги года в цитатах украинских классиков

Как отреагировали бы Шевченко, Стус или Франко на происходящее в мире

2020 год – это уже история. Мы решили посмотреть на важные моменты этой истории, спортивной ее части, сквозь цитаты украинских классиков.

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Пандемия коронавируса сдвинула на год футбольный чемпионат Европы и Олимпийские игры в Токио.

Конор Магрегор одержал первую за три года победу, уложив за 40 секунд Дональда Серроне. Завершил карьеру, а потом снова вернулся.

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Легенда баскетбола Коби Брайант в возрасте 41 года погиб при крушении частного вертолета. В катастрофе погибли еще 8 человек, в том числе его 13-летняя дочь Джанна.

Швед Арман Дюплантис побил рекорд Сергея Бубки, который держался с 31 июля 1994 года. Арман прыгнул на открытом воздухе 6,15 м. Чуть ранее он установил рекорд в зале – 6,18 м.



Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, первый в истории биатлона, кому удалось выиграть Кубок мира 7 раз, Мартен Фуркад завершил карьеру.

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Мирча Луческу, который сделал "Шахтер" топ-клубом Европы, возглавил принципиального соперника "горняков" – киевское "Динамо". Фаны ДК не приняли Мистера.

"Бавария" в шестой раз в истории выиграла Лигу чемпионов.

Игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко женился на журналистке каналов "Футбол" Владе Седан.

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Василий Ломаченко не смог стать абсолютным чемпионом мира, проиграв по очкам Теофимо Лопесу.

Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гейджи и защитил титул UFC. Одержав 29 победу в 29 боях Хабиб завершил карьеру.

Александр Усик победил по очкам Дерека Чисору и стал претендентом на пояс WBO.

Трехдневный национальный траур. Так Аргентина прощалась с Диего Марадоной, который умер в 60 лет.

Сборной Украины из-за "ковида" засчитали техническое поражение от Швейцарии в Лиге наций. Мы подали апелляцию в суд.

Льюис Хэмилтон выиграл чемпионат Формулы-1 в седьмой раз. Столько же титулов лишь у Михаэля Шумахера.

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