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"У нього – феноменальні панчі": Макгрегор у захваті від ударів свого 3-річного сина

17 січня, 19:33

Олег Люлька Олег Люлька

Спадкоємець зірки UFC точно зможе за себе постояти

32-річний ірландець Конор Макгрегор дав зрозуміти, що у нього росте гідна зміна для поєдинків в октагоні – в особі сина, 3-річного Конора-молодшого.

"У нього явно вже є навички бійця і вони будуть, коли він виросте. У нього феноменальна сила в панчах, феноменальні кіки, приголомшлива спритність і гнучкість ніг", – розповів Конор Макгрегор, який вже 23 січня відновить кар'єру боєм проти Дастіна Пор'є в Абу-Дабі

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"У мого тренера з боротьби Сергія Пікульського є маленький син Альберт, чудовий борець, і мій син дуже любить боротися з ним. У Конора природний інтерес до бойових видів, мені навіть не доводиться його змушувати. Він уже володіє певними навичками. Якщо захоче стати бійцем, я схвалю і повністю підтримаю його вибір", – додав Макгрегор в інтерв'ю ESPN

Конор Макгрегор із сином

Конор Макгрегор із сином / Фото: Instagram

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Відзначимо, що у Конора Макгрегора двоє дітей – крім 3-річного Конора-молодшого, є ще 2-річна дочка Кроя. Зараз дружина ірландця Ді Девлін вагітна, і за місяць у них з Конором має з'явитися третя дитина.

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