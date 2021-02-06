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Так и череп может треснуть! Жуткий нокаут в бою на кулаках

6 февраля, 14:41

Александр Трикиша Александр Трикиша

Грег Боно продемонстрировал бойцовский дух, но выстоять полный бой не сумел

Поединок между Джоном Чалбеком и Грегом Боно наглядно продемонстрировал, насколько опасны бои на голых кулаках. Поединок дебютантов лиги Bare Knuckle FC получиося невероятно зрелищным и переплюнул даже главную битву вечера между Пейдж Ванзант и Бритен Харт.

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Уже в первом раунде Чалбек серией ударов отправил Боно в нокдаун. Тот сумел подняться на ноги и, шатаясь на подкошенных ногах, достоял до гонга. Во втором раунде бойцы выдали равный бой, а Грег получил рассечение на голове, но продолжал сражаться.

Однако в третьем раунде для него все закончилось. Чалбек мощным ударом с правой попал точно в голову сопернику. Боно от боли схватился на левую сторону головы и завалился на канаты. Чалбек бросился добивать оппонента, но рефери остановил избиение.

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Боно остался лежать на канатах, держась за голову. Его левая часть лица тут же опухла, то ли от удара, то ли у него были сломаны лицевые кости.

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