Так і череп може тріснути! Моторошний нокаут в бою на кулаках

Поєдинок між Джоном Чалбеком і Грегом Боно наочно продемонстрував, наскільки небезпечні бої на голих кулаках. Поєдинок дебютантів ліги Bare Knuckle FC отримав неймовірно видовищним і переплюнув навіть головну битву вечора між Пейдж Ванзант і Брітен Харт.

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Уже в першому раунді Чалбек серією ударів відправив Боно в нокдаун. Той зумів піднятися на ноги і, хитаючись на підкошених ногах, достояв до гонгу. У другому раунді бійці видали рівний бій, а Грег отримав розсічення на голові, але продовжував боротися.

Однак в третьому раунді для нього все закінчилося. Чалбек потужним ударом з правої поцілив точно в голову супернику. Боно від болю схопився на ліву сторону голови і завалився на канати. Чалбек кинувся добивати опонента, але рефері зупинив побиття.

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Боно залишився лежати на канатах, тримаючись за голову. Його ліва частина обличчя у ту ж мить опухла, чи то чи від удару, чи то у нього були зламані лицьові кістки.

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