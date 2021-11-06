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Скандальный российский боец вспомнил, как дрался в Харькове за 100 долларов

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
6 ноября, 12:31
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Чемпион мира по смешанным боевым искусствам Александр Емельяненко поделился историей из далекого прошлого
Емельяненко перед первым боем и последним
Емельяненко перед первым боем и последним

Александр Емельяненко разместил в соцсетях старую фотографию. Как пишет боец ММА, это был первый поединок за который он получил премиальные.

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"Мой первый профессиональный бой по ММА. Харьков. Помню, что заработал за него меньше $ 100 – особо не разгуляешься", – написал Емельяненко.

Правда, Александр не уточняет в каком году это было и кто был его соперником. Первым официальным поединком в ММА у Емельяненко значится встреча с Асуэриу Силвой, которая прошла осенью 2003 года в Японии.

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40-летний Александр Емельяненко – чемпион мира по смешанным боевым искусствам и по боевому самбо. Провел 37 боев – 28 побед, 8 поражений и 1 ничья.

Последний раз Александр бился с блогером Артемом Тарасовым, победив его единогласным решением судей. В этом году он планирует еще два поединка: с рэпером Джиганом и с бойцом смешанных единоборств Владимиром Минеевым.

Александр Емельяненко в мае 2015 года был осужден за изнасилование, похищение паспорта и склонение к употреблению наркотиков на 4,5 года.

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Часто попадал в полицию за хулиганство, пьяные дебоши и езду в нетрезвом виде.

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