Откровенная съемка звезды ММА: видео и фото

Американская представительница смешанных единоборств Рэйчел Остович поделилась с фолловерами очень горячим контентом

Рэйчел Остович / Фото: Instagram

30-летняя уроженка Гавайев Рэйчел Остович продолжает набирать популярность в соцсетях, в перерывах между поединками выкладывая пикантные кадры в Instagram.

Однако в этот раз Остович, похоже, превзошла по откровенности все предыдущие показатели.

Брюнетка поделилась с 822 тысячами фолловеров кадром с эротической фотосессии и видео, как происходили сами съемки.

"В сказки не верьте, но у нас есть наши фантазии", – написала в своем посте Рэйчел.

Отметим, что не так давно Остович устроила драку на голых кулаках с другим секс-символом MMA Пейдж Ванзант – поединок продлился все три раунда и завершился победой Рэйчел единогласным решением судей.