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Откровенная съемка звезды ММА: видео и фото

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
4 ноября, 14:12
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Американская представительница смешанных единоборств Рэйчел Остович поделилась с фолловерами очень горячим контентом
Рэйчел Остович
Рэйчел Остович / Фото: Instagram

30-летняя уроженка Гавайев Рэйчел Остович продолжает набирать популярность в соцсетях, в перерывах между поединками выкладывая пикантные кадры в Instagram.

Однако в этот раз Остович, похоже, превзошла по откровенности все предыдущие показатели.

Брюнетка поделилась с 822 тысячами фолловеров кадром с эротической фотосессии и видео, как происходили сами съемки.

"В сказки не верьте, но у нас есть наши фантазии", – написала в своем посте Рэйчел.

Отметим, что не так давно Остович устроила драку на голых кулаках с другим секс-символом MMA Пейдж Ванзант – поединок продлился все три раунда и завершился победой Рэйчел единогласным решением судей.

Ванзант vs Остович
Ванзант vs Остович / Фото: Instagram

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