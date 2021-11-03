4 ноября 19:45
Заря --
ЦСКА София --
2 ноября 22:00
Динамо 0
Барселона 1
2 ноября 22:00
Бавария 5
Бенфика 2
2 ноября 22:00
Вильярреал 2
Янг Бойз 0
2 ноября 22:00
Аталанта 2
Манчестер Юнайтед 2
2 ноября 22:00
Севилья 1
Лилль 2
2 ноября 22:00
Ювентус 4
Зенит 2
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
5 ноября 19:30
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 14:00
Минай --
Мариуполь --
6 ноября 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Реал - Шахтер: онлайн Реал - Шахтер: онлайн 🎡 Обновление Кабмина 😷 Киев в красной зоне 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости MMA

Известный боец ММА избил девушку и сломал ей руку

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
3 ноября, 11:48
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российский боец Артур Кулинский решил перенести опыт жестких боев на личную жизнь. Звезда кулачного промоушна Hardcore избил девушку
Артур Кулинский
Артур Кулинский

25-летний Кулинский уже не в первый раз попадает в скандальные хроники. 30-летняя девушка много раз терпела побои от файтера – Кулинский бил ее на почве ревности. Все закончилось попаданием в больницу со сломанной рукой. Пострадавшую прооперировали и вставили металлический штифт.

Ранее мы писали, что звезда UFC Конор Макгрегор избил диджея Франческо Факкинетти.

Реклама

Девушка решила, что расстанется с Кулинским, но он нашел ее на улице, и драка повторилась. Юрист Екатерина Гордон заявила, что полицейские, которых вызвала пострадавшая, попросили бойца о совместном фото, сообщает Super. Адвокат отметила, что девушка написала заявление.

Ранее Кулинский рассказывал, что проводит поединки в алкогольном и наркотическом опьянении, сидел в тюрьме и уходил в монастырь.

Читайте также:

скандалMMA
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-матчи

Реал

Сегодня

19:45

Шахтер

1.24

7.00

14.5

Заря

Завтра

19:45

ЦСКА София

2.09

3.52

3.42
Девушки покера
PokerMatch

Кейт
Линдси

США
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтер
13
35:7
32
3
Заря
13
30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Днепр-1
13
20:14
25
6
Александрия
13
12:10
20
7
Верес
13
12:12
19
8
Металлист 1925
13
16:20
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львов
13
9:20
10
13
Ингулец
12
9:22
9
14
Минай
12
8:18
8
15
Черноморец
13
12:26
8
16
Мариуполь
13
15:32
4
Показать больше
Пятница, 5 ноября
19:30
Смотри на:
Суббота, 6 ноября
14:00
Смотри на:
17:00
Смотри на:
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять