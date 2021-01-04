Боец MMA избил двух девушек на новогодней вечеринке: у одной из них выбит зуб и сломан нос

Спортсмен уверяет, что начал драку после того, как супруг пострадавшей начал приставать к его подруге

Литовского бойца ММА Витольда Ягело подозревают в избиении двух девушек и парня во время новогодней вечеринки. Пострадавшая, оказавшаяся соседкой бойца, сообщила полиции, что спортсмен пришел к ней домой, а затем избил ее, супруга и подругу.

Реклама

Читайте также: На это больно смотреть: UFC представил ТОП-10 лучших нокаутов 2020 года

Сам же спортсмен уверяет, что пустил в ход кулаки только после того, как муж хозяйки квартиры начал приставать к его девушке. Также, по его словам, одна из пострадавших бросилась на него с ножом, а затем в конфликт вмешалась и хозяйка. Сообщается, что она пострадала больше всего – у девушки выбит зуб и сломан нос.

Ягело был задержан в легком состоянии алкогольного опьянения, однако позже отпущен домой. Ему грозит наказание в виде общественных работ или лишения свободы на срок до 3 лет, сообщает delfi.lt.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама