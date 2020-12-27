На это больно смотреть: UFC представил ТОП-10 лучших нокаутов 2020 года

UFC назвал ТОП-10 лучших нокаутов 2020 года. Первое место занял чудовищный удар Хоакина Бакли в поединке против Импы Касанганая. Соперник поймал ногу Хоакина, когда тот пытался ударить левой, однако он быстро сгруппировался и с разворота ударил правой.
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Второе место занял убийственный хук Коди Гарбрандта в поединке против Рафаэля Ассункао. Казалось, соперник зажал Коди у сетки, однако тот обманул ложным уклонением и резко нанес удар правой.
Тройку замкнул Шон О'Мэлли. Боец по прозвищу "Сахарный" нокаутировал соперника эффектным хуком с правой, сообщается на сайте UFC.
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Рейтинг лучших нокаут в UFC в 2020 году:
10. Бенейл Дариуш – Скотт Хольцман
9. Кельвин Каттар – Джереми Стивенс
8. Джордан Ливитт – Мэтт Виман
7. Бенейл Дариуш – Драккар Клозе
6. Калинн "Хаос" Уильямс – Абдул Разак Альхассан
5. Хамзат Чимаев – Джеральд Миршарт
4. Кевин Холланд – Роналдо "Жакаре" Соуза
3. Шон О'Мэлли – Эдди Вайнленд
2. Коди Гарбрандт – Рафаэль Ассунсан
1. Хоакин Бакли – Импа Касанганай
Нокаут самого толстого боксера:
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