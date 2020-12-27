На это больно смотреть: UFC представил ТОП-10 лучших нокаутов 2020 года

Наслаждаемся эффектными нокаутами в самом престижном турнире по смешанным единоборствам

UFC назвал ТОП-10 лучших нокаутов 2020 года. Первое место занял чудовищный удар Хоакина Бакли в поединке против Импы Касанганая. Соперник поймал ногу Хоакина, когда тот пытался ударить левой, однако он быстро сгруппировался и с разворота ударил правой.

Реклама

Выбираем лучший нокаут 2020 года: от Поветкина до наследника Мейвезера

Второе место занял убийственный хук Коди Гарбрандта в поединке против Рафаэля Ассункао. Казалось, соперник зажал Коди у сетки, однако тот обманул ложным уклонением и резко нанес удар правой.

Тройку замкнул Шон О'Мэлли. Боец по прозвищу "Сахарный" нокаутировал соперника эффектным хуком с правой, сообщается на сайте UFC.

Читайте также: Боец потерял сознание после нокаута: видео жестокой развязки на турнире в Москве

Рейтинг лучших нокаут в UFC в 2020 году:

Реклама

10. Бенейл Дариуш – Скотт Хольцман

9. Кельвин Каттар – Джереми Стивенс

8. Джордан Ливитт – Мэтт Виман

Реклама

7. Бенейл Дариуш – Драккар Клозе

6. Калинн "Хаос" Уильямс – Абдул Разак Альхассан

Реклама

5. Хамзат Чимаев – Джеральд Миршарт

4. Кевин Холланд – Роналдо "Жакаре" Соуза

3. Шон О'Мэлли – Эдди Вайнленд

2. Коди Гарбрандт – Рафаэль Ассунсан

1. Хоакин Бакли – Импа Касанганай

Нокаут самого толстого боксера:

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама