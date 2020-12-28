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Секс-символ UFC сфотографировалась в бикини и пообещала показать больше за комментарии

28 декабря, 10:21

Александр Трикиша Александр Трикиша

До этого Пейдж фотографировалась полностью голой

Звезда UFC Пейдж Ванзант похвасталась новым откровенным снимком. Спортсменка выложила на своей странице в Instagram фото в крохотном розовом купальнике, выставив напоказ идеальную фигуру.

В подписи к фото Пейдж пообещала своим подписчикам, что покажет свои ножки, если под снимком соберется пять тысяч комментариев. За 15 часов фото собрало почти 4 тысячи комментариев, в основном, комплиментов в адрес девушки.

Ванзант, помимо выступлений в смешанных единоборствах, заработала любовь фанатов благодаря голым снимкам во время карантина. Девушка чуть ли же ежедневно выкладывала в сеть фото ню.

Тем не менее, на странице Ванзант есть пикантные снимки в одежде, если таковой можно назвать купальники.

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девушка MMA UFC смешанные единоборства купальник WAGs Пейдж Ванзант

Источник: Сегодня|Спорт

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