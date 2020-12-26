Українська
$ 28,46
34,62
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

Боец потерял сознание после нокаута: видео жестокой развязки на турнире в Москве

26 декабря, 13:26

Александр Трикиша Александр Трикиша

Пронин перестал сопротивляться, но Буторин продолжал бить соперника, пока его не остановил рефери

Российский боец Максим Буторин одержал эффектную победу над своим соотечественником Артуром Прониным на турнире AMC Fight Nights Global 99 в Москве. Поединок завершился во втором раунде, когда Буторин попал с правой, а затем бросился добивать лежащего соперника.

Реклама

Пронин пропустил несколько мощных ударов и потерял сознание прямо на канвасе. Тем не менее, Буторин продолжал избивать соперника, пока не вмешался рефери.

В тренде
Тело Марадоны задумали выкопать и поместить в мавзолей спустя три недели после смерти

Ранее мы писали, что в главном поединке турнира бойцы выдали кровавую рубку за титул чемпиона и претендуют на звание бой года. Победитель и действующий чемпион Мухаммед Эминов готовился к бою всего 10 дней.

Ранее мы писали, что словесная перепалка перешла в массовую драку на турнире по единоборствам в Москве. Бойцы Магомед Исмаилов и Владимир Минеев не впервые не смогли поладить.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

нокаут MMA смешанные единоборства видео нокаута

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Словесная перепалка перешла в массовую драку на турнире по единоборствам в Москве
Словесная перепалка перешла в массовую драку на турнире по единоборствам в МосквеMMA
С залитым кровью лицом боец UFC дожил до победы и покинул арену на костылях
С залитым кровью лицом боец UFC дожил до победы и покинул арену на костыляхMMA
Чемпионки и красавицы: кто лучшая спортсменка Украины 2020 года? Опрос
Чемпионки и красавицы: кто лучшая спортсменка Украины 2020 года? ОпросДругие
Позаигрывала бюстом: украинcкая звезда UFC
Позаигрывала бюстом: украинcкая звезда UFC "дала жару" во ФлоридеMMA
Украинский кикбоксер эффектно защитил титул чемпиона мира
Украинский кикбоксер эффектно защитил титул чемпиона мираДругие
Убийственный тычок: боец MMA нокаутировал соперника одним ударом
Убийственный тычок: боец MMA нокаутировал соперника одним ударомMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять