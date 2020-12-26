Боец потерял сознание после нокаута: видео жестокой развязки на турнире в Москве

Российский боец Максим Буторин одержал эффектную победу над своим соотечественником Артуром Прониным на турнире AMC Fight Nights Global 99 в Москве. Поединок завершился во втором раунде, когда Буторин попал с правой, а затем бросился добивать лежащего соперника.
Пронин пропустил несколько мощных ударов и потерял сознание прямо на канвасе. Тем не менее, Буторин продолжал избивать соперника, пока не вмешался рефери.
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