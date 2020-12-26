Боец потерял сознание после нокаута: видео жестокой развязки на турнире в Москве

Пронин перестал сопротивляться, но Буторин продолжал бить соперника, пока его не остановил рефери

Российский боец Максим Буторин одержал эффектную победу над своим соотечественником Артуром Прониным на турнире AMC Fight Nights Global 99 в Москве. Поединок завершился во втором раунде, когда Буторин попал с правой, а затем бросился добивать лежащего соперника.

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Пронин пропустил несколько мощных ударов и потерял сознание прямо на канвасе. Тем не менее, Буторин продолжал избивать соперника, пока не вмешался рефери.

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