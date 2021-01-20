Безжалостно душил в клетке: смотрите лучший прием года в UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов получил награду "Лучший сабмишн года" в UFC. Об этом россиянин сообщил в Instagram и показал приз. Напомним, что в октябре 2020 года Нурмагомедов досрочно победил Джастина Гэтжи – во втором раунде совершил проход в ноги и заставил сдаться после удушающего приема – "треугольника".

Реклама

Читайте также: Фейковое возвращение! Хабиб решил "кинуть" босса UFC в интересах России

"Это награда "болевой года" имеет большое значение для меня и для моей истории, пройдут года, но история останется. В моей карьере было много значимых моментов, которые будут вспоминать через года", – прокомментировал награду боец.

Реклама

Напомним, что после победы над Гэтжи Нурмагомедов объявил о завершении карьеры, сказав, что без отца, умершего от последствий коронавируса, он "ни за что не вернется". Однако буквально в январе Нурмагомедов озвучил условия для возобновления карьеры.

Мы также писали, что за последний бой в UFC Хабиб получит миллионы из четырех источников.

UFC249 Тони Фергюсон – Джастин Гейджи

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама