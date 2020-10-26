За последний бой в UFC Хабиб получит миллионы из четырех источников

В ночь на воскресенье знаменитый боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов досрочно победил Джастина Гейджи и объявил об уходе из спорта. 32-летний россиянин выиграл все 29 схваток и обеспечил себе безбедное будущее. За последний бой с американцем на турнире UFC254 в Эмиратах Хабиб получит гонорар в размере 3 миллионов долларов.

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Об этом сообщил сайт Sportekz.

Кроме того, ему полагаются две дополнительные выплаты. Известно, что Дана Уайт рассказал о переломе Хабиба перед боем с Гейджи и выдал ему премию. За "выступление вечера" Нурмагомедову выпишут 50 тысяч долларов, а еще 40 тысяч – за участие в рекламных мероприятиях. А вот гарантированный гонорар Джастина составил всего 600 тысяч долларов. Кроме того, организаторы ожидают доход от телевизионных продаж. Определенный процент с них перепадет и бойцам; самый крупный – Хабибу.

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Читайте также о том, что бывший чемпион UFC не согласен с величием Хабиба: "У него всего четыре боя за титул". Тем временем, ожидается, что новый рейтинг независимо от категории во вторник возглавит именно россиянин. Он попросил об этом руководство UFC.

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Аэробика от бойца UFC Стивена Томпсона Видео: Instagram

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Все подробности в спецтеме Бой Хабиба в UFC

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