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За последний бой в UFC Хабиб получит миллионы из четырех источников

26 октября, 09:05

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Боец из Дагестана заработал солидную сумму и завершил карьеру

В ночь на воскресенье знаменитый боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов досрочно победил Джастина Гейджи и объявил об уходе из спорта. 32-летний россиянин выиграл все 29 схваток и обеспечил себе безбедное будущее. За последний бой с американцем на турнире UFC254 в Эмиратах Хабиб получит гонорар в размере 3 миллионов долларов.

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Об этом сообщил сайт Sportekz.

Кроме того, ему полагаются две дополнительные выплаты. Известно, что Дана Уайт рассказал о переломе Хабиба перед боем с Гейджи и выдал ему премию. За "выступление вечера" Нурмагомедову выпишут 50 тысяч долларов, а еще 40 тысяч – за участие в рекламных мероприятиях. А вот гарантированный гонорар Джастина составил всего 600 тысяч долларов. Кроме того, организаторы ожидают доход от телевизионных продаж. Определенный процент с них перепадет и бойцам; самый крупный – Хабибу.

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Читайте также о том, что бывший чемпион UFC не согласен с величием Хабиба: "У него всего четыре боя за титул". Тем временем, ожидается, что новый рейтинг независимо от категории во вторник возглавит именно россиянин. Он попросил об этом руководство UFC.

Смотрите, как боец Стивен Томпсон занимался аэробикой:

Аэробика от бойца UFC Стивена Томпсона Видео: Instagram
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Все подробности в спецтеме Бой Хабиба в UFC

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