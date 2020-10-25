Дана Уайт рассказал о переломе Хабиба перед боем с Гейджи и выдал ему премию

Дагестанский боец сломал ногу в этом месяце, но не захотел об этом сообщать

В субботу поздно вечером Хабиб Нурмагомедов досрочно победил Джастина Гейджи в своем 29-м бою под эгидой UFC. Россиянину понадобилось меньше двух раундов, чтобы в ОАЭ одолеть временного чемпиона из США.

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Уже после поединка свой комментарий дал глава UFC Дана Уайт. В частности, он рассказал, что за три недели до шоу дагестанец сломал ногу. Однако Хабиб не стал ни отменять схватку, ни рассказывать о ней широкому кругу заинтересованных. Об этом Уайту сообщили в команде Нурмагомедова.

Напомним, что Хабиб после схватки с Гейджи заявил, что это был его последний бой. 32-летний Нурмагомедов сказал, что не хочет выходить в октагон после смерти отца. Из "клетки" россиянин будет уходить с дополнительным гонораром, поскольку ему и Магомеду Анкалаеву выписали по 50 тысяч долларов за "выступление вечера". При этом "боем вечера" признали схватку, в которой Кейси Кенни взял верх над Натаниэлем Вудом.

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Вспомним, как порой ведет себя Конор, который должен стать сменщиком Хабиба:

Видео: Reuters

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Все подробности в спецтеме Бой Хабиба в UFC

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