Бывший чемпион UFC не согласен с величием Хабиба: "У него всего четыре боя за титул"

Джон Джонс напомнил, что он дрался в 15 схватках за звание лучшего в своем весе

Минувшей ночью россиянин Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гейджи на "Бойцовском острове" в ОАЭ в бою за титул чемпиона в легком весе, после чего объявил о завершении карьеры. 32-летний дагестанец выиграл все 29 поединков, а напоследок обратился к UFC с необычной просьбой.

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Нурмагомедов сообщил Дане Уайту, что хочет побыть на первом месте в рейтинге бойцов вне зависимости от весовой категорий – в так называемом "pound-for-pound (P4P). Пока что нет официального ответа UFC, зато на это требование отреагировал бывший чемпион мира в полутяжелом весе Джон Джонс. 33-летний темнокожий американец возмутился высказываниями Уайта, назвавшего Хабиба величайшим в истории:

"Я выиграл 15 титульных боев, а он – только четвертый. Меня поражает уже тот факт, что это [звание лучшего] на полном серьезе обсуждается. Я действительно уважаю Хабиба и его тип человека. Однако так статус лучшего не зарабатывается. К сожалению, четыре титульных боя не дают тебе право называться лучшим, как бы сильно ты нам ни нравился".

Но все же разговорчивый Джонс проявил великодушие и "отдал" первое место Хабибу: "Пока я не возьму коронку в тяжелом дивизионе".

Новый рейтинг P4P от UFC должен появиться в ближайший вторник.

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