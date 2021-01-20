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Безжально душив в клітці: дивіться кращий прийом року в UFC

20 січня, 16:54

Олена Павлова Олена Павлова

Хабіб Нурмагомедов продовжує збирати нагороди після перемоги над Гетжі

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов отримав нагороду "Кращий сабмішн року" в UFC. Про це росіянин повідомив в Instagram і показав приз. Нагадаємо, що в жовтні 2020 року Нурмагомедов достроково переміг Джастіна Гетжі- у другому раунді зробив прохід в ноги і змусив здатися після задушливого прийому – "трикутника".

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"Ця нагорода "больовий року" має велике значення для мене і для моєї історії, пройдуть роки, але історія залишиться. У моїй кар'єрі було багато значущих моментів, які будуть згадувати через роки", – прокоментував нагороду боєць.

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Нагадаємо, що після перемоги над Гетжі Нурмагомедов оголосив про завершення кар'єри, сказавши, що без батька, який помер від наслідків коронавірусу, він "ні за що не повернеться". Проте буквально в січні Нурмагомедов озвучив умови для відновлення кар'єри.

Ми також писали, що за останній бій в UFC Хабіб отримає мільйони з чотирьох джерел.

UFC249 Тоні Фергюсон – Джастін Гейджи

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прийом UFC змішані єдиноборства боєць Хабіб Нурмагомедов Джастін Гетжі
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