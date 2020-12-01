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УЕФА назвал 50 лучших футболистов года: каждый пятый – из "Баварии"

1 декабря, 15:36

Олег Люлька Олег Люлька

Среди претендентов на включение в символическую сборную-2020 нет ни одного украинца

УЕФА запустил голосование, с учетом результатов которого будет определена символическая сборная года в европейском клубном футболе. В список претендентов на попадание в ТОП-11 вошли 50 игроков – 5 вратарей, 15 защитников, 15 полузащитников и 15 нападающих. Голосование продлится до 6 января.

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Отметим, что в числе 50 лучших футболистов года – игроки из 21 клуба и 19 сборных. К сожалению, среди них нет украинцев или представителей клубов УПЛ. Наибольшее же представительство – 10 номинантов – получила победительница ЛЧ-2020 "Бавария" вместе с ее польским забивалой Робертом Левандовски. Восемь претендентов делегировал в список номинантов "Ливерпуль".

Нойер и Левандовски

Нойер и Левандовски / Фото: AFP

Вратари: Алисон Бекер ("Ливерпуль"), Антони Лопеш ("Лион"), Кейлор Навас ("Пари Сен-Жермен"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Ян Облак ("Атлетико")

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Защитники – Давид Алаба, Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммих (все – "Бавария"), Трент Александер-Арнольд, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк (все – "Ливерпуль"), Анхелиньо, Деотшанкюль Юпамекано (оба – "РБ Лейпциг"), Хуан Бернат, Преснел Кимбембе (оба – "ПСЖ"), Маттейс де Лигт ("Ювентус"), Стефан де Врей ("Интер"), Ханс Хатебур ("Аталанта"), Серхио Рамос ("Реал"), Тьяго Силва ("Челси")

Полузащитники – Тьяго Алькантара, Джордан Хендерсон (оба – "Ливерпуль"), Уссем Ауар ("Лион"), Эвер Банега ("Аль-Шабаб"), Николо Барелла ("Интер"), Кингсли Коман, Леон Горецка, Томас Мюллер (все – "Бавария"), Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Алехандро Гомес, Йосип Иличич (оба – "Аталанта"), Кай Хаверц ("Челси"), Маркиньос ("ПСЖ"), Марсель Забитцер ("РБ Лейпциг")

Нападающие – Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд), Анхель Ди Мария, Килиан Мбаппе, Неймар (все – "ПСЖ"), Жоау Фелиш ("Атлетико"), Серж Гнабри, Роберт Левандовски (оба – "Бавария"), Чиро Иммобиле ("Лацио"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм Хотспур"), Ромелу Лукаку ("Интер"), Садио Мане, Мохамед Салах (оба – "Ливерпуль"), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити")

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Все в сборе: Неймар, Месси и Роналду / Фото: Getty Images

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Ранее ФИФА объявила 11 претендентов на звание лучшего футболиста года. Среди номинантов – Роналду, Месси, Неймар. Однако награду прочат Левандовски.

Смотрите, как "Бавария" выиграла Суперкубок УЕФА

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УЕФА Бавария Роберт Левандовски лучший футболист
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