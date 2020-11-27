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"У Украины было достаточно здоровых футболистов": Шевченко – о техническом поражении

27 ноября, 21:18

Елена Павлова Елена Павлова

Тренер "сине-желтых" заявил, что такие матчи, как со Швейцарией, должны решаться на футбольном поле

Сегодня в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал скандальное решение УЕФА. Напомним, что Украине присудили техническое поражение 0:3 в несостоявшемся матче со Швейцарией в Лиге наций.

"Очень тяжело, потому что есть такое понимание, как фейр-плей. Судьба футбольного матча должна решаться на поле. Я не собираюсь обсуждать решение, которое было принято УЕФА, – правильное оно или нет. Есть органы, которые должны этим заниматься. Но я считаю, что такие матчи должны решаться на поле. Сборная Украины была готова играть. Она приехала тем составом, который мы могли представить на тот момент из здоровых игроков. У нас были негативные тесты у большинства и достаточно игроков, чтобы провести этот матч", – сказал Шевченко.

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Андрей Шевченко

Андрей Шевченко / Фото: УАФ

Напомним, что УЕФА признал сборную Украины виновной в том, что матч со Швейцарией 17 ноября не состоялся. Поединок был отменен по решению главного врача кантона Люцерна, отправившего на карантин всю нашу команду из-за случаев коронавируса в ее рядах.

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При этом от "технаря" в матче с Украиной саму Швейцарию спасли 10 километров.

"Швейцарии невероятно повезло, – отметил глава футбольного отдела швейцарского издания Blick Андреас Бени, которого цитирует Tribuna. – Повезло в плане выбора отеля. У защитника сборной Швейцарии Сильвана Видмера и тренера по физической подготовке был коронавирус. Но команда остановилась в Праттельне (кантон Базель-Ланд), а местный врач решил, что нужно изолировать только этих двух больных, а не всю делегацию".

Швейцария vs Украина

Швейцария vs Украина

Ранее также тренер сборной Украины потребовал от УЕФА уважения. Итальянец Андреа Мальдера считает, что "сине-желтые" выполнили все медицинские рекомендации.

Теперь сборная Украины идет в спортивный суд, чтобы доказывать там свою правоту.

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УЕФА Андрей Шевченко Сборная Украины поражение сборная Швейцарии Лига наций Свобода слова Савика Шустера
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