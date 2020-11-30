"Швейцария ни одного матча не выиграла и остается в лиге А. Это смешно": Шапаренко возмущен УЕФА

Полузащитник сборной Украины считает, что матчи за сохранение прописки должны проводиться по спортивным меркам

Полузащитник "Динамо" и национальной сборной Николай Шапаренко прокомментировал решение УЕФА присудить Украине техническое поражение 0:3 в несостоявшемся матче со Швейцарией в Лиге наций.

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"Несправедливо. Матчи за сохранение прописки в дивизионе А и вылет в лигу Б должны проводиться по спортивным меркам, на футбольном поле, а не так, как они решили: техническое поражение. Это неуважение к Украине. Швейцарцы сколько сыграли матчей, четыре? Ни одной встречи не выиграли и остаются в лиге А. Это смешно", – цитирует Шапаренко "Профутбол Digital".

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Напомним, что УЕФА признал сборную Украины виновной в том, что матч 6-го тура Лиги наций со Швейцарией 17 ноября не состоялся. Поединок был отменен по решению главного врача кантона Люцерна, отправившего на карантин всю нашу команду из-за случаев коронавируса в ее рядах.

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При этом от "технаря" в матче с Украиной саму Швейцарию спасли 10 километров. Хозяева, в составе которых тоже был коронавирус, просто поселились в другом кантоне.

Ранее также тренер сборной Украины потребовал от УЕФА уважения. Итальянец Андреа Мальдера считает, что "сине-желтые" выполнили все медицинские рекомендации.

Теперь сборная Украины идет в спортивный суд, чтобы доказывать там свою правоту.

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