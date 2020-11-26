Вот это да! От "технаря" в матче с Украиной Швейцарию спасли 10 километров

Швейцарцы, а не украинцы, получили бы 0:3, если бы не чудо с выбором отеля

На месте сборной Украины, получившей техническое поражение 0:3 за несостоявшийся матч со Швейцарией, должен был оказаться наш соперник. Но его спасло логистическое чудо с выбором отеля. Об этом сообщили швейцарские СМИ.

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"Сборная Швейцарии одержала техническую победу над Украиной. Она остается в дивизионе А Лиги наций, хотя на футбольном поле не выиграла ни одного матча. Надо сказать, что Швейцарии невероятно повезло, – отметил глава футбольного отдела швейцарского издания Blick Андреас Бени, которого цитирует Tribuna. – Повезло в плане выбора отеля. У защитника сборной Швейцарии Сильвана Видмера и тренера по физической подготовке был коронавирус. Но команда остановилась в Праттельне (кантон Базель-Ланд), а местный врач решил, что нужно изолировать только этих двух больных, а не всю делегацию"

"Если бы швейцарская национальная команда остановилась в отеле Swissotel в городе Базель (кантон Базель-Штадт), как она часто это делала в прошлом, все выглядело бы совсем иначе. Тогда вполне могло быть, что всю команду поместили бы на карантин. Как это произошло с "Базелем", когда в команде был единичный случай заражения коронавирусом. Тогда не было бы матча Швейцарии с Испанией (1:1), а с Украиной – тем более. Тогда Швейцарии грозили бы два технические поражения"

"Отели, которые оказались судьбоносными в сохранении прописки Швейцарии в дивизионе А Лиги наций, находятся практически в 10 километрах друг от друга"

"Украинцам, которых отправили на карантин по решению швейцарских властей, присудили техническое поражение. Это определенно несправедливо. Хотя это не должно быть проблемой сборной Швейцарии", – заключил швейцарский журналист Андреас Бени

Сборная Швейцарии / Фото: Reuters

Напомним, УЕФА признал сборную Украины виновной в том, что матч со Швейцарией 17 ноября не состоялся. Поединок был отменен по решению главного врача кантона Люцерна, отправившего на карантин всю нашу команду из-за случаев коронавируса в ее рядах.

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Украинская ассоциация футбола уже заявила, что не согласна с решением УЕФА и оспорит его в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Отмена матча сборной

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