У Луческу еще три дебютанта: стартовые составы матча "Барселона" – "Динамо"

Обескровленное коронавирусом "Динамо" будет противостоять Месси и компании

Стали известны стартовые составы киевского "Динамо" и испанской "Барселоны" на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:05. Онлайн "Барселона"- "Динамо" уже есть на нашем, сайте, также его можно смотреть с помощью сервиса OLL.TV.

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Впервые в основной сетку Лиги чемпионов сыграют вратарь команды Руслан Нещерет, защитник Артем Шабанов, а также полузащитник Александр Андриевский.

"Барселона": тер Стеген, Дест, Пике, Альба, Бускетс, де Йонг, Пьянич, Педри, Фати, Гризманн, Месси.

Запасные: Нето, Пенья, Аленья, Брэтуэйт, Дембеле, Пуч, Лангле, Тринкау, Роберто, Фирпо.

"Динамо": Нещерет, Шабанов, Попов, Забарный, Кендзера, Шепелев, Андриевский, Буяльский, Родригеш, Цыганков, Супряга.

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Запасные: Игнатенко, Моргун, Вербич, де Пена, Леднев, Клейтон, Русин, Сирота.

Напомним, что коронавирус существенно подкосил команду Мирчи Луческу. В Барселону "Динамо" отправилось без 13 игроков основного состава и до последнего проведение поединка оставалось под вопросом.

Смотрите, как "Динамо" играло с "Ференцварошем" в прошлом туре:

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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