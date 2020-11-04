У Луческу еще три дебютанта: стартовые составы матча "Барселона" – "Динамо"

Стали известны стартовые составы киевского "Динамо" и испанской "Барселоны" на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:05. Онлайн "Барселона"- "Динамо" уже есть на нашем, сайте, также его можно смотреть с помощью сервиса OLL.TV.
Впервые в основной сетку Лиги чемпионов сыграют вратарь команды Руслан Нещерет, защитник Артем Шабанов, а также полузащитник Александр Андриевский.
"Барселона": тер Стеген, Дест, Пике, Альба, Бускетс, де Йонг, Пьянич, Педри, Фати, Гризманн, Месси.
Запасные: Нето, Пенья, Аленья, Брэтуэйт, Дембеле, Пуч, Лангле, Тринкау, Роберто, Фирпо.
"Динамо": Нещерет, Шабанов, Попов, Забарный, Кендзера, Шепелев, Андриевский, Буяльский, Родригеш, Цыганков, Супряга.
Запасные: Игнатенко, Моргун, Вербич, де Пена, Леднев, Клейтон, Русин, Сирота.
Напомним, что коронавирус существенно подкосил команду Мирчи Луческу. В Барселону "Динамо" отправилось без 13 игроков основного состава и до последнего проведение поединка оставалось под вопросом.
Смотрите, как "Динамо" играло с "Ференцварошем" в прошлом туре:
Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов
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