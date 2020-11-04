"Зенит" – "Лацио": онлайн матча группы F в Лиге чемпионов

Сегодня проходят еще восемь поединков третьего тура группового этапа. Узнавайте расписание, трансляции и результаты матчей Лиги чемпионов 4 ноября. Один из них запланирован на 19:55 в Санкт-Петербурге, где "Зенит" принимает "Лацио". Наш сайт ведет онлайн-трансляцию с комментариями, интересными фото и видео.

"Зенит" – "Лацио"

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Расклады перед встречей. Соперники находятся на разных полюсах турнирной таблицы. "Лацио" делит лидерство с "Брюгге", сыграв с бельгийцами вничью и разобравшись дома с "Боруссией" (3:1). Питерцы упустили дома даже ничью в добавленное время с "Брюгге" (1:2) и проиграли в Дортмунде (0:2).

Правда, у римлян есть проблемы с составом. Кроме того, вчера прокуроры обвинили "Лацио" в игнорировании коронавируса. Также парни Симоне Индзаги идут лишь на 10-м месте в чемпионате Италии. А три дня назад выдали суперголевой поединок с "Торино", забив два мяча в добавленное время и победив 4:3. "Зенит" же в своем первенстве после 13 туров занимает вторую строчку, уступая очко ЦСКА.

Прогнозы. Букмекерские конторы, принимая во внимание все факторы, небольшое преимущество отдают российскому чемпиону. Коэффициенты на победу 2.60 и 2.90 соответственно, на ничью дают 3.35. Во встрече ожидают 2-3 гола. А на то, что мяч забьет бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий, можно поставить с коэффициентом 15.

Где смотреть. На украинском телевидении матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 3". Трансляция запланирована уже на 19:40. Также игру можно посмотреть в интернете на платформе OLL.TV.

Накануне "Ливерпуль" разгромил "Аталанту" в Италии.

Смотрите, как "Зенит" проиграл "Брюгге" на своем поле:

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