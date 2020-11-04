Українська
$ 28,6
33,48

"Зенит" – "Лацио": онлайн матча группы F в Лиге чемпионов

Среда, 4 ноября

Зенит

19:55

Лацио

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

Сегодня проходят еще восемь поединков третьего тура группового этапа. Узнавайте расписание, трансляции и результаты матчей Лиги чемпионов 4 ноября. Один из них запланирован на 19:55 в Санкт-Петербурге, где "Зенит" принимает "Лацио". Наш сайт ведет онлайн-трансляцию с комментариями, интересными фото и видео.

"Зенит" – "Лацио"

Реклама

Расклады перед встречей. Соперники находятся на разных полюсах турнирной таблицы. "Лацио" делит лидерство с "Брюгге", сыграв с бельгийцами вничью и разобравшись дома с "Боруссией" (3:1). Питерцы упустили дома даже ничью в добавленное время с "Брюгге" (1:2) и проиграли в Дортмунде (0:2).

Групповой этап
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ЛациоЛациоЛац
2
1
1
0
4
2
2
4
Забитые 4
Пропущеные 2
Разница 2
Результаты последних матчей: Н В
2
БрюггеБрюггеБрю
2
1
1
0
3
2
1
4
Забитые 3
Пропущеные 2
Разница 1
Результаты последних матчей: Н В
3
Боруссия ДортмундБоруссия ДортмундБор
2
1
0
1
3
3
0
3
Забитые 3
Пропущеные 3
Разница 0
Результаты последних матчей: В П
4
ЗенитЗенитЗен
2
0
0
2
1
4
-3
0
Забитые 1
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: П П

Правда, у римлян есть проблемы с составом. Кроме того, вчера прокуроры обвинили "Лацио" в игнорировании коронавируса. Также парни Симоне Индзаги идут лишь на 10-м месте в чемпионате Италии. А три дня назад выдали суперголевой поединок с "Торино", забив два мяча в добавленное время и победив 4:3. "Зенит" же в своем первенстве после 13 туров занимает вторую строчку, уступая очко ЦСКА.

Прогнозы. Букмекерские конторы, принимая во внимание все факторы, небольшое преимущество отдают российскому чемпиону. Коэффициенты на победу 2.60 и 2.90 соответственно, на ничью дают 3.35. Во встрече ожидают 2-3 гола. А на то, что мяч забьет бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий, можно поставить с коэффициентом 15.

Где смотреть. На украинском телевидении матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 3". Трансляция запланирована уже на 19:40. Также игру можно посмотреть в интернете на платформе OLL.TV.

Накануне "Ливерпуль" разгромил "Аталанту" в Италии.

Смотрите, как "Зенит" проиграл "Брюгге" на своем поле:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Лига чемпионов онлайн трансляция Зенит Санкт-Петербург Лацио
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Шахтер" – "Интер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Ференцварош" – "Динамо": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Ференцварош" – "Динамо": где смотреть матч Лиги чемпионовЛига чемпионов
Обзор матча
Обзор матча "Шахтер" – "Интер" в Лиге чемпионовЛига чемпионов
Коронавирус бьет по
Коронавирус бьет по "Динамо": киевляне потеряли еще одного вратаряЧУ по футболу
"Динамо" упустило победу на последних минутах, позволив команде Реброва отыграть два мячаЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять