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Итальянский клуб Лиги чемпионов обвинили в игнорировании коронавируса

4 ноября, 09:06

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Лацио" подозревают в нарушении медицинского протокола

Федеральная прокуратура Италии начала расследование в отношении клуба Серии А "Лацио". Римлян обвиняют в том, что они скрывают случаи коронавируса и выпускают больных игроков на матчи чемпионата Италии.

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Об этом пишет, в частности, газета Corriere dello Sport.

Подозрение вызывает то, что некоторые футболисты "Лацио" пропускают матчи Лиги чемпионов из-за положительных тестов на коронавирус, а затем появляются в играх Серии А. В частности, прокуроры расследуют случаи с форвардом Чиро Иммобиле, албанским вратарем Томасом Стракошей и бразильским полузащитником Лукасом Лейвой.

Напомним результаты матчей Лиги чемпионов 3 ноября.

Со своей стороны клуб через пресс-службу отрицает обвинения, заявляя, что предоставляет всю необходимую информацию. При этом римляне твердят, что не обязаны это делать немедленно, добавляя забавное сравнение: мол, мы не в Советском Союзе, чтобы скрывать правду.

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В двух турах Лиги чемпионов "Лацио" обыграл дома дортмундскую "Боруссию" и разошелся с "Брюгге" ничьей в Бельгии. Сегодня подопечные Симона Индзаги сразятся в Питере с "Зенитом".

Смотрите, как "Лацио" вырвал гостевую победу у "Торино" в добавленное время:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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футбол нарушение санитарные нормы Лацио коронавирус
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