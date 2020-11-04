"Барселона" – "Динамо": прогноз от футбольного комментатора

Сегодня на "Камп Ноу" Месси и компания принимают киевское "Динамо". Поединок начнется в 22:00, смотреть матч "Барселона" – "Динамо" можно на нашем сайте в виде текстового онлайна с видеоповторами.

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До последнего было непонятно, состоится ли этот матч, учитывая сложную кадровую ситуацию киевлян. Накануне выезда в Барселону коронавирус выявили у целого ряда их футболистов: Бущана, Миколенко, Караваева, Шапаренко, Цитаишвили, Гармаша и Дуэлунна. Кроме того, травмированы Тымчик и Костевич, а Сидорчук отбывает дисквалификацию.

В двух стартовых турах Лиги чемпионов "Динамо" уступило "Ювентусу" (0:2) и расписало ничью с "Ференцварошем" (2:2). Причем в Венгрии "бело-синие" вели после первого тайма в два мяча, но не смогли сохранить преимущество. В то же время в чемпионате команда Луческу на первом месте с отрывом от преследователей в четыре очка. На внутренней арене она идет без поражений. Однако последняя победа в основном раунде Лиги чемпионов датирована декабрем 2016-го.

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У "Барселоны" наихудший старт в чемпионате за последние 18 лет – восемь очков после шести туров и двенадцатое место. Команда Кумана не побеждает четыре тура кряду, расписав ничьи с "Севильей" и "Алавесом", а также проиграв "Хетафе" и "Реалу".

В Лиге чемпионов "блаугранас" стартовали увереннее – разгромили "Фенерцварош" (5:1) и обыграли "Ювентус" на выезде (2:0). У них, в отличие от "Динамо", огромных проблем с составом нет – в лазарете Коутиньо, Умтити и Араухо. Уже набирает форму основной голкипер Тер-Штеген. Другое дело, что кадровым запасом прочности каталонцы похвастаться не могут.

ПРОГНОЗ. Конечно, хотелось бы надеяться, что "Динамо" воспользуется неубедительностью соперника и вернется из Испании хотя бы с одним очком. Однако список потерь расстраивает. Победа "Барселоны" все же кажется более реальной. Думаю, каталонцы забьют в обоих таймах. Возможно, их индивидуальный тотал будет больше двух голов.

"Барселона" – "Динамо"

Лига чемпионов, 4 ноября, среда в 21:50, Футбол 2, OLL.TV

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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