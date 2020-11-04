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Бывший тренер "Динамо" считает, что молодые киевляне вздрогнут, выйдя против "Барсы"

4 ноября, 19:24

Елена Павлова Елена Павлова

Йожеф Сабо прогнозирует, что украинская команда будет только отбиваться

Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказал свое мнение о предстоящем поединке Лиги чемпионов между киевским клубом и испанской "Барселоной". Матч 3-го тура группового этапа пройдет сегодня на "Камп Ноу". Начало – в 22:00. "Барселона" – "Динамо" онлайн доступен на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями о матче.

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"Вряд ли "Динамо" сможет добиться положительного результата. У "динамовцев" сейчас ослабленный состав, очень много молодых ребят задействовано. Им будет очень тяжело. Луческу построит игру своей команды от обороны. Киевляне будут только то и делать, что отбиваться. Я думаю, что "Барселона" сегодня забьет не один мяч", – отметил Сабо в интервью ТК "Футбол".

Футболисты "Динамо" на тренировке

Футболисты "Динамо" на тренировке / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сабо считает, что молодые игроки "Динамо" вздрогнут, когда выйдут против испанского гранда: "Главное, чтобы они во время игры смогли собраться и сыграть качественно".

"Важно еще понимать психологию молодых игроков. Если они один-два матча сыграли на хорошем уровне – им нужно давать отдыхать. Вчера Каштру сделал такую ошибку – не поменял состав – вот "Шахтер" и проиграл. Но у "Динамо" немного другая ситуация – посмотрим, кто будет играть и какой будет итоговый результат", – сказал Сабо.

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Ранее мы также писали, где смотреть матч Лиги чемпионов "Барселона" – "Динамо".

Напомним, до отлета в Каталонию COVID-19 был диагностирован у 9 игроков "Динамо".

Смотрите, как "Динамо" играло против "Ференцвароша"

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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