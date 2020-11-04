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Месси один забьет вдвое больше, чем все "Динамо": прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

4 ноября, 14:21

Олег Люлька Олег Люлька

Киевлянам, по мнению аналитиков, сегодня на "Камп Ноу" будет крайне трудно избежать разгрома

Аналитики букмекерских контор прогнозируют печальную судьбу "Динамо" в матче против "Барселоны", который начнется сегодня в 22:00 по киевскому времени на "Камп Ноу". "Бело-синим" прочат разгром, а вот лидеру каталонцев Лионелю Месси – феерию голов. Смотреть "Барселона" – "Динамо" онлайн можно в трансляции на нашем сайте, а также на сервисе OLL.TV.

"БАРСЕЛОНА" – "ДИНАМО": ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

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"Барселону" называют безоговорочным фаворитом матча. На ее победу установлен коэффициент 1.09, на ничью – 13.50, на победу "Динамо" – 25.00. Иными словами, вероятность выигрыша каталонцев оценивается в 89 процентов, ничейного исхода – в 7 процентов, а выигрыша киевлян – всего лишь в 4 процента. Самым вероятным результатом поединка аналитики называют 3:0 в пользу "Барселоны". Коэффициент на него равен 6.10.

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При этом аналитики дают коэффициент 1.90 на то, что Лионель Месси забьет два гола и больше, и 2.29 – на то, что киевляне отметятся одним мячом. То есть ожидается, что Месси в одиночку забьет сегодня больше, чем все "Динамо".

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ТОП-7 претендентов на гол у "Барселоны"

  • Лионель Месси 1.25 (коэффициент на "забьет гол")
  • Ансу Фати 1.70
  • Мартин Брейтуэйт 1.80
  • Антуан Гризманн 1.80
  • Усман Дембеле 2.00
  • Франсишку Тринкан 2.10
  • Миралем Пьянич 2.30

ТОП-7 претендентов на гол у "Динамо"

  • Виктор Цыганков 4.50
  • Владислав Супряга 5.00
  • Назарий Русин 5.00
  • Беньямин Вербич 5.00
  • Жерсон Родригес 5.50
  • Карлос Де Пена 6.00
  • Виталий Буяльский 6.50

Напомним, по итогам двух туров Лиги чемпионов "Барселона" с шестью очками лидирует в группе G. Каталонцы дома разгромили "Ференцварош" (5:1), а затем на выезде одолели "Ювентус", игравший, правда, без Роналду, со счетом 2:0.

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В свою очередь, "Динамо" на старте группового этапа Лиги чемпионов проиграло дома "Ювентусу" (0:2), а затем, ведя 2:0, сыграло вничью 2:2 с "Ференцварошем" в Будапеште.

Групповой этап
Группа G
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
БарселонаБарселонаБар
2
2
0
0
7
1
6
6
Забитые 7
Пропущеные 1
Разница 6
Результаты последних матчей: В В
2
ЮвентусЮвентусЮве
2
1
0
1
2
2
0
3
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
3
ДинамоДинамоДин
2
0
1
1
2
4
-2
1
Забитые 2
Пропущеные 4
Разница -2
Результаты последних матчей: Н П
4
ФеренцварошФеренцварошФер
2
0
1
1
3
7
-4
1
Забитые 3
Пропущеные 7
Разница -4
Результаты последних матчей: Н П

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Барселона Динамо Киев Лионель Месси котировки

Источник: Сегодня|Спорт

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