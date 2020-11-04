Месси один забьет вдвое больше, чем все "Динамо": прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Киевлянам, по мнению аналитиков, сегодня на "Камп Ноу" будет крайне трудно избежать разгрома

Аналитики букмекерских контор прогнозируют печальную судьбу "Динамо" в матче против "Барселоны", который начнется сегодня в 22:00 по киевскому времени на "Камп Ноу". "Бело-синим" прочат разгром, а вот лидеру каталонцев Лионелю Месси – феерию голов. Смотреть "Барселона" – "Динамо" онлайн можно в трансляции на нашем сайте, а также на сервисе OLL.TV.

"БАРСЕЛОНА" – "ДИНАМО": ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

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"Барселону" называют безоговорочным фаворитом матча. На ее победу установлен коэффициент 1.09, на ничью – 13.50, на победу "Динамо" – 25.00. Иными словами, вероятность выигрыша каталонцев оценивается в 89 процентов, ничейного исхода – в 7 процентов, а выигрыша киевлян – всего лишь в 4 процента. Самым вероятным результатом поединка аналитики называют 3:0 в пользу "Барселоны". Коэффициент на него равен 6.10.

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При этом аналитики дают коэффициент 1.90 на то, что Лионель Месси забьет два гола и больше, и 2.29 – на то, что киевляне отметятся одним мячом. То есть ожидается, что Месси в одиночку забьет сегодня больше, чем все "Динамо".

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ТОП-7 претендентов на гол у "Барселоны"

Лионель Месси 1.25 (коэффициент на "забьет гол")

Ансу Фати 1.70

Мартин Брейтуэйт 1.80

Антуан Гризманн 1.80

Усман Дембеле 2.00

Франсишку Тринкан 2.10

Миралем Пьянич 2.30

ТОП-7 претендентов на гол у "Динамо"

Виктор Цыганков 4.50

Владислав Супряга 5.00

Назарий Русин 5.00

Беньямин Вербич 5.00

Жерсон Родригес 5.50

Карлос Де Пена 6.00

Виталий Буяльский 6.50

Напомним, по итогам двух туров Лиги чемпионов "Барселона" с шестью очками лидирует в группе G. Каталонцы дома разгромили "Ференцварош" (5:1), а затем на выезде одолели "Ювентус", игравший, правда, без Роналду, со счетом 2:0.

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В свою очередь, "Динамо" на старте группового этапа Лиги чемпионов проиграло дома "Ювентусу" (0:2), а затем, ведя 2:0, сыграло вничью 2:2 с "Ференцварошем" в Будапеште.

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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