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Соперники "Динамо" из Нидерландов захватили Золотые ворота: фото "гангстеров"

15 сентября, 16:31

Олег Люлька Олег Люлька

Игроки клуба АЗ Алкмаар словно намекают Мирче Луческу, что так же плотно встанут и у своих ворот на поле НСК "Олимпийский"

Перед сегодняшним матчем с "Динамо" на НСК "Олимпийский" игроки нидерландского клуба АЗ Алкмаар оккупировали один из главных символов Киева – Золотые ворота. Расположившись с плюс-минус соблюдением социальной дистанции, три десятка игроков, представителей тренерского штаба и персонала АЗ с серьезными лицами заняли все ступеньки у входа во врата и в таком виде сделали коллективное фото.

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"Динамо" – АЗ Алкмаар: онлайн матча Лиги чемпионов

"Гангстеры", – написал в комментариях к этому фото на странице клуба в Twitter один из болельщиков АЗ

Своим видом на этом кадре игроки АЗ Алкмаар словно намекают "Динамо", что так же стойко, как и на этом фото, они будут защищать свои ворота на НСК "Олимпийский" во время матча. Дескать, играть они будут настолько плотно, то Родригесу и Супряге и мечтать не придется о свободных зонах. Но еще посмотрим, удастся ли воплотить гостям это намерение в жизнь.

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"Динамо" – АЗ Алкмаар: где смотреть матч Лиги чемпионов

Ранее мы писали, что футболисты АЗ Алкмаар без масок прогулялись по Киеву в день матча с "Динамо". Команда из Нидерландов не побоялась выйти из гостиницы и совершить променад по столице Украины. Напомним, игра "Динамо" – АЗ начнется во вторник, 15 сентября, в 20:00. В прямом эфире ее покажет сервис OLL.TV.

Смотрите, как АЗ в Нидерландах обыгрывал "Аякс"

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов золотые ворота Динамо Киев АЗ Алкмаар

Источник: Сегодня|Спорт

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