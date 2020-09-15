"Динамо" – АЗ Алкмаар: где смотреть матч Лиги чемпионов

Список трансляций матча квалификации Лиги чемпионов на НСК "Олимпийский" - на ТВ и в интернете

Ну вот и пришло время первого судного дня для Мирчи Луческу на посту главного тренера "Динамо". Во вторник, 15 сентября, на НСК "Олимпийский" при пустых трибунах киевляне сыграют с нидерландским клубом АЗ Алкмаар за выход в последний раунд квалификации Лиги чемпионов. Начало поединка – в 20:00. Онлайн-трансляция "Динамо" – АЗ Алкмаар доступна на нашем сайте.

"ДИНАМО" – АЗ АЛКМААР: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

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В прямом эфире матч "Динамо" – АЗ во вторник, 15 сентября, начиная с 20:00, покажет канал "2+2". Кроме того, трансляцию поединка на НСК "Олимпийский" можно посмотреть на сервисе OLL.TV, а также на канале "Динамо" в YouTube и YouTube-канале Football Hub.

Отметим, что АЗ Алкмаар прибыл в Киев в боевом составе. Среди прочих в строю лидеры команды Стенгс и Идрисси, участие которых в матче с "Динамо" было под вопросом.

"Динамо" же подходит к матчу с огромными кадровыми проблемами. Травмированы Бурда, Тымчик, Шабанов, ангина у Попова, только набирают форму Вербич, Шепелев, Русин, Кравец. Скорее всего, не сыграет против АЗ Цыганков, пропустивший вчерашнюю тренировку киевлян.

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Более того, у "Динамо" сейчас нет ни одного здорового центрального защитника первой команды. В недавнем матче против "Десны" (0:0) Мирче Луческу пришлось поставить в центре двух крайних – Кендзеру и Миколенко, а слева – номинального правого защитника Караваева.

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Тем не менее Луческу сохраняет хладнокровие. "Я не говорил, что нужно много времени, чтобы построить команду. У нас во вторник игра и те футболисты, что есть у нас, они для меня самые лучшие. Они уверены во мне, а я – в них", – говорит румынский специалист.

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"ДИНАМО" – АЗ АЛКМААР: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

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Аналитики ожидают конкурентный поединок, отдавая лишь небольшое преимущество киевлянам. На проход "Динамо" в следующий квалификационный этап, с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, установлен коэффициент 1.74, а на успех АЗ – 2.20. Таким образом, киевлянам на попадание в раунд плей-офф Лиги чемпионов дают 56 процентов против 44 процентов на АЗ. А самым реальным счетом основного времени аналитики называют ничью 1:1.

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Напомним, три последние квалификации Лиги чемпионов, под руководством Александра Хацкевича, для "Динамо" неизменно завершались фиаско. Киевляне становились жертвами "Янг Бойз", "Аякса" и "Брюгге".

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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