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Футболисты АЗ Алкмаар без масок прогулялись по Киеву в день матча с "Динамо"

15 сентября, 14:29

Олег Люлька Олег Люлька

Команда из Нидерландов не побоялась выйти из гостиницы и совершить променад по столице Украины

Футболисты нидерландского клуба АЗ Алкмаар – соперника киевского "Динамо" по квалификации Лиги чемпионов – не побоялись, несмотря на пандемию коронавируса, в день игры с командой Мирчи Луческу выйти на улицу и прогуляться по центру столицы Украины. Напомним, поединок начнется сегодня в 20:00 на НСК "Олимпийский". Онлайн матча "Динамо" – АЗ Алкмаар доступен на нашем сайте и сервисе OLL.TV.

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"Динамо" – АЗ Алкмаар: где смотреть матч Лиги чемпионов

На своей страничке в Twitter АЗ опубликовал видео прогулки команды по бульвару Шевченко рядом с Владимирским собором. При этом отнюдь не все игроки из Алкмаара были в масках. Многие держали их в руках.

Напомним, сразу после жеребьевки Лиги чемпионов сообщалось, что матч "Динамо" – Алкмаар может быть перенесен на нейтральное поле, иначе киевлянам будет грозить поражение. Дело в том, что Нидерланды внесли Украину в "красную" COVID-зону, а это означает, что посещение нашей страны не рекомендуется, а по возвращении оттуда обязателен 14-дневный карантин.

Однако позже стало известно, что АЗ согласился лететь в Киев. Соответствующее подтверждение в УЕФА предоставила нидерландская Федерация футбола.

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Напомним, это уже второй визит АЗ в столицу Украины. 10 лет назад в рамках Лиги Европы нидерландцы уступили в Киеве "Динамо" со счетом 0:2.

Смотрите, как АЗ Алкмаар обыграл "Аякс" в чемпионате Нидерландов

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Динамо Киев АЗ Алкмаар

Источник: Сегодня|Спорт

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