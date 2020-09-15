Футболисты АЗ Алкмаар без масок прогулялись по Киеву в день матча с "Динамо"

Команда из Нидерландов не побоялась выйти из гостиницы и совершить променад по столице Украины

Футболисты нидерландского клуба АЗ Алкмаар – соперника киевского "Динамо" по квалификации Лиги чемпионов – не побоялись, несмотря на пандемию коронавируса, в день игры с командой Мирчи Луческу выйти на улицу и прогуляться по центру столицы Украины. Напомним, поединок начнется сегодня в 20:00 на НСК "Олимпийский". Онлайн матча "Динамо" – АЗ Алкмаар доступен на нашем сайте и сервисе OLL.TV.

Реклама

"Динамо" – АЗ Алкмаар: где смотреть матч Лиги чемпионов

На своей страничке в Twitter АЗ опубликовал видео прогулки команды по бульвару Шевченко рядом с Владимирским собором. При этом отнюдь не все игроки из Алкмаара были в масках. Многие держали их в руках.

Напомним, сразу после жеребьевки Лиги чемпионов сообщалось, что матч "Динамо" – Алкмаар может быть перенесен на нейтральное поле, иначе киевлянам будет грозить поражение. Дело в том, что Нидерланды внесли Украину в "красную" COVID-зону, а это означает, что посещение нашей страны не рекомендуется, а по возвращении оттуда обязателен 14-дневный карантин.

Однако позже стало известно, что АЗ согласился лететь в Киев. Соответствующее подтверждение в УЕФА предоставила нидерландская Федерация футбола.

Реклама

Напомним, это уже второй визит АЗ в столицу Украины. 10 лет назад в рамках Лиги Европы нидерландцы уступили в Киеве "Динамо" со счетом 0:2.

Смотрите, как АЗ Алкмаар обыграл "Аякс" в чемпионате Нидерландов

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама