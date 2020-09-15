"Динамо" – АЗ Алкмаар: прогноз на матч от футбольного комментатора

Сегодня "Динамо" попробует пройти первый из двух барьеров на пути в групповой этап Лиги чемпионов. Соперник – голландский АЗ Алкмаар, а противостояние в третьем раунде квалификации пройдет из одного матча – в Киеве. Начало – в 20:00. Онлайн "Динамо" – АЗ Алкмаар доступен на нашем сайте (видео, хроника игры, статистика).

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"Динамо" дебютирует в еврокубках под руководством Мирчи Луческу. Сегодняшний соперник по квалификации главного евротурнира – вторая команда Нидерландов предыдущего сезона. Перед карантином алкмаарцы имели одинаковое количество очков с "Аяксом", но функционеры приняли решение не возобновлять розыгрыш. Чемпиона нет, но амстердамцы получили прямую путевку в ЛЧ, а АЗ играет в квалификации.

На предыдущем этапе они прошли "Викторию" из Пльзени, вырвав победу в овертайме. Это был их первый и единственный официальный матч с марта. Поединок стартового тура нового сезона чемпионата алкмаарцы попросили перенести, значит отсутствие игрового тонуса не считают проблемой.

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"Динамо" же накануне потеряло очки во встрече с "Десной". К кадровым проблемам добавилась травма Александра Тымчика. Кроме того, вчерашнюю тренировку пропустил Виктор Цыганков.

Киевляне не играли в группе Лиги чемпионов в трех предыдущих сезонах. Опыт АЗ на таком уровне – единственный раз в групповом этапе десять лет назад. Между собой команды встречались дважды в группе Лиги Европы – в сезоне 2010-2011 годов. Тогда команда Юрия Семина дважды победила.

Хочется надеяться, что опыт Мирчи Луческу станет решающим фактором в этом противостоянии. Ожидаю, что киевляне пройдут в следующий раунд квалификации. Не исключаю, что основное время завершится вничью. И точно не жду высокой результативности.

Матч "Динамо" – АЗ Алкмаар в прямом эфире покажет канал 2+2, который можно смотреть на сервисе OLL.TV.

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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