Українська
$ 28
33,25

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лиги чемпионов 2019

"Динамо" – АЗ Алкмаар: прогноз на матч от футбольного комментатора

15 сентября, 11:50

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов

Кирилл Круторогов ожидает проход команды Луческу в следующий раунд квалификации

Сегодня "Динамо" попробует пройти первый из двух барьеров на пути в групповой этап Лиги чемпионов. Соперник – голландский АЗ Алкмаар, а противостояние в третьем раунде квалификации пройдет из одного матча – в Киеве. Начало – в 20:00. Онлайн "Динамо" – АЗ Алкмаар доступен на нашем сайте (видео, хроника игры, статистика).

Реклама

"Динамо" дебютирует в еврокубках под руководством Мирчи Луческу. Сегодняшний соперник по квалификации главного евротурнира – вторая команда Нидерландов предыдущего сезона. Перед карантином алкмаарцы имели одинаковое количество очков с "Аяксом", но функционеры приняли решение не возобновлять розыгрыш. Чемпиона нет, но амстердамцы получили прямую путевку в ЛЧ, а АЗ играет в квалификации.

На предыдущем этапе они прошли "Викторию" из Пльзени, вырвав победу в овертайме. Это был их первый и единственный официальный матч с марта. Поединок стартового тура нового сезона чемпионата алкмаарцы попросили перенести, значит отсутствие игрового тонуса не считают проблемой.

Реклама

"Динамо" же накануне потеряло очки во встрече с "Десной". К кадровым проблемам добавилась травма Александра Тымчика. Кроме того, вчерашнюю тренировку пропустил Виктор Цыганков.

Киевляне не играли в группе Лиги чемпионов в трех предыдущих сезонах. Опыт АЗ на таком уровне – единственный раз в групповом этапе десять лет назад. Между собой команды встречались дважды в группе Лиги Европы – в сезоне 2010-2011 годов. Тогда команда Юрия Семина дважды победила.

Хочется надеяться, что опыт Мирчи Луческу станет решающим фактором в этом противостоянии. Ожидаю, что киевляне пройдут в следующий раунд квалификации. Не исключаю, что основное время завершится вничью. И точно не жду высокой результативности.

Матч "Динамо" – АЗ Алкмаар в прямом эфире покажет канал 2+2, который можно смотреть на сервисе OLL.TV.

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

прогноз Лига чемпионов анонс Динамо Киев АЗ Алкмаар

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Луческу не захотел проводить пресс-конференцию
Луческу не захотел проводить пресс-конференцию "Динамо" перед матчем с АЗ на "Олимпийском"Лига чемпионов
Главная звезда
Главная звезда "Динамо" пропустит матч против АЗ в Лиге чемпионовЛига чемпионов
Победитель Лиги чемпионов водит за нос
Победитель Лиги чемпионов водит за нос "Баварию", выбирая между грандамиЛига чемпионов
Торжественную жеребьевку групповой стадии футбольных еврокубков отменили
Торжественную жеребьевку групповой стадии футбольных еврокубков отменилиЛига чемпионов
У
У "Динамо" нет зараженных коронавирусом перед стартовым матчем в Лиге чемпионовЛига чемпионов
Два лидера АЗ не готовы к матчу с киевским
Два лидера АЗ не готовы к матчу с киевским "Динамо" в Лиге чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять