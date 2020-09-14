Главная звезда "Динамо" пропустит матч против АЗ в Лиге чемпионов

Лидер киевского "Динамо" Виктор Цыганков пропустил предматчевую тренировку накануне матча третьего раунда Лиги чемпионов против АЗ Алкмаар. Скорее всего, футболист не сыграет в завтрашнем матче. Напомним, поединок состоится в НСК "Олимпийский", начало – в 20:00. На нашем сайте пройдет онлайн матча "Динамо" – АЗ.

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В матче против АЗ на позиции Цыганкова может сыграть Жерсон Родригес или Георгий Цитаишвили. Также на фланге атаки может сыграть Богдан Леднев. Либо Луческу решится перевести с левого фланга Карлоса де Пену или Беньямина Вербича.



Фото: ФК "Динамо"

Отметим, что в лазарете "Динамо" находятся защитники Никита Бурда, Денис Попов, Артем Шабанов и Александр Тымчик. Также на предматчевой пресс-конференции Мирча Луческу жаловался, что игроки, которые ездили в национальные сборные, находятся в плохом физическом состоянии.

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В текущем сезоне Цыганков провел два матча (79 минут в сумме) в чемпионате Украины и забил один мяч. Он вызывался в сборную Украины на матчи Лиги наций против Швейцарии и Испании, но на поле не появлялся.

Смотрите, как Цыганков забивал единственный гол в этом сезоне:

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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