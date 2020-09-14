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Главная звезда "Динамо" пропустит матч против АЗ в Лиге чемпионов

14 сентября, 19:56

Александр Трикиша Александр Трикиша

Виктор Цыганков не тренировался накануне ответственного матча

Лидер киевского "Динамо" Виктор Цыганков пропустил предматчевую тренировку накануне матча третьего раунда Лиги чемпионов против АЗ Алкмаар. Скорее всего, футболист не сыграет в завтрашнем матче. Напомним, поединок состоится в НСК "Олимпийский", начало – в 20:00. На нашем сайте пройдет онлайн матча "Динамо" – АЗ.

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В матче против АЗ на позиции Цыганкова может сыграть Жерсон Родригес или Георгий Цитаишвили. Также на фланге атаки может сыграть Богдан Леднев. Либо Луческу решится перевести с левого фланга Карлоса де Пену или Беньямина Вербича.


Фото: ФК "Динамо"

Отметим, что в лазарете "Динамо" находятся защитники Никита Бурда, Денис Попов, Артем Шабанов и Александр Тымчик. Также на предматчевой пресс-конференции Мирча Луческу жаловался, что игроки, которые ездили в национальные сборные, находятся в плохом физическом состоянии.

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В текущем сезоне Цыганков провел два матча (79 минут в сумме) в чемпионате Украины и забил один мяч. Он вызывался в сборную Украины на матчи Лиги наций против Швейцарии и Испании, но на поле не появлялся.

Смотрите, как Цыганков забивал единственный гол в этом сезоне:

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Динамо Киев АЗ Алкмаар Виктор Цыганков

Источник: Сегодня|Спорт

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