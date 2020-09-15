"Динамо" – АЗ Алкмаар: онлайн матча Лиги чемпионов

Во вторник, 15 сентября, киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" принимает нидерландский АЗ Алкмаар в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА. Начало встречи, которая из-за пандемии проходит при пустых трибунах, в 20:00. Противостояние состоит из одного матча. В случае ничьей в основное время проводятся два дополнительных тайма и серия пенальти. Мы ведем онлайн этого поединка с яркими видео, фото и комментариями.

"ДИНАМО" – АЗ АЛКМААР

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Обе команды в прошедших национальных чемпионатах заняли вторые места. Но если "Динамо" отстало от "Шахтера" на 23 очка, то АЗ набрал одинаковое количество баллов с "Аяксом" и лишь по дополнительным показателям уступил амстердамцам первую строчку на момент досрочного завершения первенства Нидерландов из-за коронавируса.

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"ДИНАМО" – АЗ АЛКМААР: ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"ДИНАМО": Бущан – Караваев, Кендзера, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Родригес, Буяльский, де Пена – Супряга

АЗ: Бизот – Свенссон, Влаар, Коопмейнерс, Вейндал – Класи, де Вит, Мидтше – Стенгс, Боаду, Идрисси

"ДИНАМО" – АЗ АЛКМААР: СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ КОМАНД

Суммарную стоимость команд, которые сегодня играют на НСК "Олимпийский", портал Transfermarkt оценивает в 216 млн евро. При этом кадровая обойма АЗ на 18 млн евро дороже, чем у киевлян, – 117 млн евро против 99 млн евро. В среднем один игрок "Динамо" стоит 3,10 млн евро, а команды из Алкмаара – 4,17 млн евро. При этом самыми дорогими игроками команд являются правые вингеры: у гостей – Келвин Стенгс (18 млн евро), а у хозяев – Виктор Цыганков (19 млн евро), который пропустил тренировку накануне игры и, с большой вероятностью, против АЗ на поле не выйдет.

"ДИНАМО" – АЗ АЛКМААР: ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу: "Я не говорил, что нужно много времени, чтобы построить команду. У нас во вторник игра и те футболисты, что есть у нас, они для меня самые лучшие. Они уверены во мне, а я – в них".

Арне Слот / Фото: Официальный сайт ФК АЗ Алкмаар

Главный тренер АЗ Алкмаар Арне Слот: "Мы смотрели игру за Суперкубок Украины, и то, что "Динамо" выиграло, действительно впечатляет, учитывая то, что "Шахтер" недавно был в полуфинале Лиги Европы. Это лишний раз свидетельствует, что "Динамо" – очень мощный, сильный соперник. Но соотношение шансов – 50 на 50. Посмотрим, кто окажется сильнее".

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА ЛУЧЕСКУ

Из-за проблем со здоровьем главный тренер "Динамо" не может рассчитывать на четырех защитников – Попова, Бурду, Шабанова и Тымчика. Из номинальных центрбеков в распоряжении Мирчи Луческу остались только молодые Забарный и Сирота.

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"ДИНАМО" – АЗ АЛКМААР: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Несмотря на кадровые проблемы, киевлян называют небольшими фаворитами матча. На победу "Динамо" в основное время аналитиками букмекерских контор установлен коэффициент 2.30, на ничью – 3.55, на победу АЗ – 3.15. Иными словами, вероятность выигрыша команды Мирчи Луческу по итогам 90 минут оценивается в 42 процента, ничьей – в 28 процентов, выигрыша нидерландцев – в 30 процентов.

Тем не менее наиболее вероятным счетом основного времени аналитики называют 1:1. Коэффициент на него равен 6.40. Если этот прогноз подтвердится, соперников ждут дополнительное время и серия пенальти. С учетом их на проход "Динамо" в следующий квалификационный этап установлен коэффициент 1.74, а на проход АЗ – 2.20. Таким образом, киевлянам на попадание в раунд плей-офф дают 56 процентов против 44 процентов на АЗ.

Опять таки, ожидается не очень результативный матч. На то, что будет два гола или меньше, принимают ставки с коэффициентом 1.87 (вероятность события – 52%), коэффициент на более 2,5 гола в основное время равен 2.02 (вероятность – 48%).

НСК "Олимпийский"

"ДИНАМО" – АЗ АЛКМААР: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч "Динамо" – АЗ 15 сентября, начиная с 20:00, покажет канал "2+2". Также трансляцию вторничного поединка на НСК "Олимпийский" можно посмотреть на сервисе OLL.TV и канале "Динамо" в YouTube.

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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