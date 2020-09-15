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Форвард "Динамо" после коронавируса отказался уезжать за границу

15 сентября, 12:06

Олег Люлька Олег Люлька

Мирча Луческу заверил Назария Русина, что рассчитывает на него. Форварда попробуют на новой позиции

21-летний форвард "Динамо" Назарий Русин отказался от предложения из заграницы, однако до закрытия трансферного окна еще может покинуть киевский клуб. Ожидается, что тренер "бело-синих" Мирча Луческу попробует нападающего на новой позиции.

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"Русину был предложен вариант аренды в Бельгии, кто-то из грандов – то ли "Брюгге", то ли "Андерлехт", где у клуба была бы возможность выкупа игрока, но Назарий отказался, – рассказал во время эфира в YouTube журналист Игорь Цыганык. – Назарий поговорил с Луческу, и тренер заверил форварда, что рассчитывает на него. Русин восстановится, Луческу будет пробовать его на новой позиции, возможно, слева в атаке. Луческу даст Русину шанс. Воспользуется ли он им, вопрос. Но в ближайшие две недели речь о его уходе не идет. Возможно, через две недели Луческу скажет ему: "Лучше тебе ехать в аренду". В таком случае Русин рассматривает аренду за рубежом, желательно с правом выкупа"

Назарий Русин

Назарий Русин / Фото: Футбол 24

Напомним, в межсезонье Русин женился на землячке Марии из Новояворовска, Львовской области – выпускнице Университета МВД и любительнице вокала.

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Назарий Русин и его жена

Назарий Русин и его жена / Фото: Instagram

При этом старт подготовки к новому сезону Русин пропустил из-за заражения коронавирусом. Также COVID-19 был диагностирован у его соседа по комнате Романа Вантуха.

Смотрите, как забивает Русин

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Динамо Киев Мирча Луческу чемпионат Бельгии Назарий Русин
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