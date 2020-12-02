"Шахтер" стал пятым клубом, дважды обыгравшим "Реал" в группе: полный список

До "горняков" подобное удавалось лишь "Аяксу", "Баварии", "Ювентусу" и ЦСКА

"Шахтер" стал всего лишь пятой командой, сумевшей по ходу группового турнира Лиги чемпионов дважды обыграть самый титулованный клуб мира "Реал". Напомним, после сенсационного выигрыша в Мадриде в первом туре 3:2, накануне "Шахтер" одолел "Реал" в Киеве 2:0.

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До "Шахтера" подобное удавалось только "Аяксу", "Баварии", "Ювентусу" и ЦСКА, сообщает Gracenote.

Клубы, дважды обыгрывавшие "Реал" в группе ЛЧ

"Аякс" (1995/96) – 1:0 дома, 2:0 на выезде

– 1:0 дома, 2:0 на выезде "Бавария" (1999/00) – 4:1 дома, 4:2 в гостях

– 4:1 дома, 4:2 в гостях "Ювентус" (2008/09) – 2:1 дома, 2:0 в гостях

– 2:1 дома, 2:0 в гостях ЦСКА (2018/19) – 1:0 дома, 3:0 в гостях

– 1:0 дома, 3:0 в гостях "Шахтер" (2020/21) – 2:0 дома, 3:2 в гостях

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

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Отметим, что "Аякс", дважды обыгравший "Реал" в группе сезона 1995/96, в итоге добрался до финала Лиги чемпионов, где по пенальти уступил "Ювентусу".

Между тем ЦСКА две победы над "Реалом" в сезоне 2018/19 ничего в турнирном плане не дали – москвичи заняли последнее место в группе и вылетели из еврокубков.

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Сейчас "Шахтер" занимает в своей группе второе место. Чтобы гарантированно выйти в 1/8 финала ЛЧ, "горнякам" нужно в последнем туре 9 декабря обыгрывать на выезде "Интер". А в случае поражения в Милане чемпион Украины рискует остаться даже без путевки в 1/16 Лиги Европы.

Обзор матча "Шахтер" – "Реал" (2:0)

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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