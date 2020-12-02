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Зидан не собирается подавать в отставку после поражения от "Шахтера"

2 декабря, 00:01

Александр Трикиша Александр Трикиша

Главный тренер "Реала" надеется, что в последнем туре его команда одержит победу и решит задачу выхода в плей-офф

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не собирается подавать в отставку после поражения от "Шахтера" (0:2) в пятом туре Лиги чемпионов. После поражения в Киеве "сливочные" рискуют не выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Шахтер" – "Реал": видео голов и интересных моментов матча Лиги чемпионов.

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"Я не собираюсь уходить в отставку. У нас всегда были сложные моменты. Это правда, что у нас плохая полоса с точки зрения результатов, но мы должны продолжать усердно работать. Сегодня был финал, мы подготовились очень хорошо, но мы знаем, что впереди еще одна игра, и мы должны победить", – сказал после матча Зидан, которого цитирует goal.com.

Перед этим главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру раскрыл секрет успеха своей команды в матче против "Реала". Каштру рассказал, что против "Боруссии" ничего не получилось, а с "Реалом" уже его команда была лучше.

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Групповой этап
Группа B
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Боруссия МБоруссия МБор
5
2
2
1
16
7
9
8
Забитые 16
Пропущеные 7
Разница 9
Результаты последних матчей: П В В Н Н
2
Шахтер Шахтер Шах
5
2
1
2
5
12
-7
7
Забитые 5
Пропущеные 12
Разница -7
Результаты последних матчей: В П П Н В
3
Реал МадридРеал МадридРеа
5
2
1
2
9
9
0
7
Забитые 9
Пропущеные 9
Разница 0
Результаты последних матчей: П В В Н П
4
ИнтерИнтерИнт
5
1
2
2
7
9
-2
5
Забитые 7
Пропущеные 9
Разница -2
Результаты последних матчей: В П П Н Н

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Реал Мадрид Зинедин Зидан

Источник: Сегодня|Спорт

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