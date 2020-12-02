Главный тренер "Реала" надеется, что в последнем туре его команда одержит победу и решит задачу выхода в плей-офф

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не собирается подавать в отставку после поражения от "Шахтера" (0:2) в пятом туре Лиги чемпионов. После поражения в Киеве "сливочные" рискуют не выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Шахтер" – "Реал": видео голов и интересных моментов матча Лиги чемпионов.

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"Я не собираюсь уходить в отставку. У нас всегда были сложные моменты. Это правда, что у нас плохая полоса с точки зрения результатов, но мы должны продолжать усердно работать. Сегодня был финал, мы подготовились очень хорошо, но мы знаем, что впереди еще одна игра, и мы должны победить", – сказал после матча Зидан, которого цитирует goal.com.

Перед этим главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру раскрыл секрет успеха своей команды в матче против "Реала". Каштру рассказал, что против "Боруссии" ничего не получилось, а с "Реалом" уже его команда была лучше.

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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