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Одним абзацем. Что нужно "Шахтеру" в последнем туре Лиги чемпионов

2 декабря, 00:29

Александр Трикиша Александр Трикиша

"Горняки" претендуют на выход в 1/8 финала, но могут остаться и без еврокубков

В пятом туре Лиги чемпионов "Шахтер" обыграл "Реал" (2:0), а "Интер" одолел "Боруссию" Менхенгладбах (3:2). Это усложнило задачу команде Луиша Каштру в заключительном туре. Для выхода в 1/8 финала турнира "горнякам", как и прежде, нужно обыгрывать итальянцев в гостях или их даже может устроить ничья, если "Реал" потеряет очки в параллельном матче, так как "оранжево-черные" имеют преимущество над испанцами за счет лучшей разницы в очных матчах. А вот в случае поражения чемпион Украины рискует остаться без еврокубков весной, если, опять-таки, в параллельном матче "Реал" не проиграет "Боруссии". В любом случае, победа гарантированно принесет "Шахтеру" путевку в плей-офф, а вот в случае потери очков нужно будет оглядываться на матч в Мадриде.

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Групповой этап
Группа B
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Боруссия МБоруссия МБор
5
2
2
1
16
7
9
8
Забитые 16
Пропущеные 7
Разница 9
Результаты последних матчей: П В В Н Н
2
Шахтер Шахтер Шах
5
2
1
2
5
12
-7
7
Забитые 5
Пропущеные 12
Разница -7
Результаты последних матчей: В П П Н В
3
Реал МадридРеал МадридРеа
5
2
1
2
9
9
0
7
Забитые 9
Пропущеные 9
Разница 0
Результаты последних матчей: П В В Н П
4
ИнтерИнтерИнт
5
1
2
2
7
9
-2
5
Забитые 7
Пропущеные 9
Разница -2
Результаты последних матчей: В П П Н Н

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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