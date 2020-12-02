Одним абзацем. Что нужно "Шахтеру" в последнем туре Лиги чемпионов

"Горняки" претендуют на выход в 1/8 финала, но могут остаться и без еврокубков

В пятом туре Лиги чемпионов "Шахтер" обыграл "Реал" (2:0), а "Интер" одолел "Боруссию" Менхенгладбах (3:2). Это усложнило задачу команде Луиша Каштру в заключительном туре. Для выхода в 1/8 финала турнира "горнякам", как и прежде, нужно обыгрывать итальянцев в гостях или их даже может устроить ничья, если "Реал" потеряет очки в параллельном матче, так как "оранжево-черные" имеют преимущество над испанцами за счет лучшей разницы в очных матчах. А вот в случае поражения чемпион Украины рискует остаться без еврокубков весной, если, опять-таки, в параллельном матче "Реал" не проиграет "Боруссии". В любом случае, победа гарантированно принесет "Шахтеру" путевку в плей-офф, а вот в случае потери очков нужно будет оглядываться на матч в Мадриде.

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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