"Шахтер" – "Реал": аналитики назвали лучшего и худшего игроков матча

Лучшим и худшим игроками киевского матча Лиги чемпионов "Шахтер" – "Реал", сенсационно выигранного "горняками" 2:0, признаны центральные защитники команд.

Реклама

Самую высокую оценку среди 30 футболистов, участвовавших в поединке на НСК "Олимпийский", получил 20-летний центрбек "Шахтера" Витао, для которого это был дебют в основном составе дончан в Лиге чемпионов. Бразильцу, "перекусившему" немало атак "Реала", аналитический портал WhoScored поставил 7,8 балла.

Витао в матче "Шахтер" – "Реал" / Фото: Reuters

Витао всего на одну десятую опередил вратаря "Шахтера" Анатолия Трубина, сделавшего в матче с "Реалом" 8 сейвов (7,7 балла). А третье место по оценкам в составах обеих команд – у реактивного правого защитника дончан Додо (7,6).

Реклама

Отметим, что авторов голов в составе "Шахтера" Дентиньо и Соломона, удачно вышедших на замену, WhoScored оценил в 7,2 и 7,5 балла соответственно.

Между тем самая низкая оценка за матч "Шахтер" – "Реал" досталась 27-летнему французскому центрбеку "сливочных" Рафаэлю Варану (5,2 балла). Напомним, чемпион мира-2018 "привез" первый гол в ворота гостей. И не будь к нему лоялен арбитр встречи румын Овидиу Хацеган, Варан получил бы красную карточку.

Читайте также: Каштру: "Против "Боруссии" ничего не получилось, а с "Реалом" уже были мы лучше"

Напомним, в другом матче группы В благодаря дублю Лукаку"Интер" обыграл на выезде гладбахскую "Боруссию" 3:2.

"Шахтер" занимает в группе второе место. Чтобы гарантированно выйти в 1/8 финала ЛЧ, "горнякам" нужно в последнем туре 9 декабря обыгрывать на выезде "Интер". А в случае поражения в Милане чемпион Украины рискует остаться даже без путевки в 1/16 Лиги Европы.

Реклама

Обзор матча "Шахтер" – "Реал" (2:0)

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама