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"Шахтер" – "Реал": аналитики назвали лучшего и худшего игроков матча

2 декабря, 07:28

Олег Люлька Олег Люлька

Самую высокую оценку получил центральный защитник "горняков" Витао, самую низкую – центрбек мадридцев Варан

Лучшим и худшим игроками киевского матча Лиги чемпионов "Шахтер" – "Реал", сенсационно выигранного "горняками" 2:0, признаны центральные защитники команд.

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Самую высокую оценку среди 30 футболистов, участвовавших в поединке на НСК "Олимпийский", получил 20-летний центрбек "Шахтера" Витао, для которого это был дебют в основном составе дончан в Лиге чемпионов. Бразильцу, "перекусившему" немало атак "Реала", аналитический портал WhoScored поставил 7,8 балла.

Витао в матче "Шахтер" – "Реал"

Витао в матче "Шахтер" – "Реал" / Фото: Reuters

Витао всего на одну десятую опередил вратаря "Шахтера" Анатолия Трубина, сделавшего в матче с "Реалом" 8 сейвов (7,7 балла). А третье место по оценкам в составах обеих команд – у реактивного правого защитника дончан Додо (7,6).

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Отметим, что авторов голов в составе "Шахтера" Дентиньо и Соломона, удачно вышедших на замену, WhoScored оценил в 7,2 и 7,5 балла соответственно.

Между тем самая низкая оценка за матч "Шахтер" – "Реал" досталась 27-летнему французскому центрбеку "сливочных" Рафаэлю Варану (5,2 балла). Напомним, чемпион мира-2018 "привез" первый гол в ворота гостей. И не будь к нему лоялен арбитр встречи румын Овидиу Хацеган, Варан получил бы красную карточку.

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Напомним, в другом матче группы В благодаря дублю Лукаку"Интер" обыграл на выезде гладбахскую "Боруссию" 3:2.

"Шахтер" занимает в группе второе место. Чтобы гарантированно выйти в 1/8 финала ЛЧ, "горнякам" нужно в последнем туре 9 декабря обыгрывать на выезде "Интер". А в случае поражения в Милане чемпион Украины рискует остаться даже без путевки в 1/16 Лиги Европы.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Боруссия МБоруссия МБор
5
2
2
1
16
7
9
8
Забитые 16
Пропущеные 7
Разница 9
Результаты последних матчей: П В В Н Н
2
Шахтер Шахтер Шах
5
2
1
2
5
12
-7
7
Забитые 5
Пропущеные 12
Разница -7
Результаты последних матчей: В П П Н В
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Реал МадридРеал МадридРеа
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2
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Результаты последних матчей: П В В Н П
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ИнтерИнтерИнт
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Забитые 7
Пропущеные 9
Разница -2
Результаты последних матчей: В П П Н Н

Обзор матча "Шахтер" – "Реал" (2:0)

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Реал Мадрид Рафаэль Варан Витао

Источник: Сегодня|Спорт

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