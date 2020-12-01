"Шахтер" – "Реал": Трубин рассказал, как в игре получал наслаждение

Невероятный успех "Шахтера" в матче с "Реалом" молодому вратарю Анатолию Трубину еще несколько месяцев назад мог только сниться. Теперь же 19-летний уроженец Донецка стал одним из главных творцов побед чемпиона Украины над лучшей командой Испании.

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После поединка в Киеве Трубин рассказал о своих впечатлениях телеканалу "Футбол 1".

О двух "викториях" над "Реалом":

"Сегодняшняя победа принесла больше радости, чем в первом туре, поскольку отыграли на нуль. А это очень важно для вратаря, защитников, да и команды в целом. Матч получился тяжелым не только для меня, а для всех. Мы верили в победу и друг в друга. Знали, что у нас все может получиться, если будем выкладываться на сто процентов".

О реабилитации после фиаско с "Боруссией":

"Поражения от "Боруссии" стали для всех тяжелым ударом. Но у "Шахтера" – психология победителя, поэтому мы смогли собраться в нужный момент и выиграть. Считаю, мы реабилитировались в глазах болельщиков. Эта победа – для них".

О наслаждении Лигой чемпионов:

"Чем больше я играю и получаю опыта, тем спокойнее отношусь к таким матчам. Если сравнить даже два матча с "Реалом", то психологически я вырос. В первом, когда мы выигрывали, я хотел, чтобы побыстрее все закончилось. А сегодня спокойно играл и наслаждался".

О командном духе и стойкости:

"Победу почувствовали только после финального свистка. Ведь такие команды как "Реал" могут наказать, если расслабиться. Если бы стало 2:1, уже психологически было бы тяжело. Нужно играть до конца... Мы все – одна футбольная семья, поэтому нет проблем из-за смены защитников. Витао показал, что готов играть и конкурировать со всеми".

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Смотрите обзор матча на НСК "Олимпийский":

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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